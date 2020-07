Paluu juurille! Nämä kolme rataa ovat tulossa F1-kalenteriin – mukana yllätys

Nürburgring, Imola ja Portugalin Algarve ovat saamassa F1-kisat lokakuulle.

F1-kaudesta 2020 on toden teolla tulossa MM-sarjan paluu juurilleen.

Kuten takavuosina, myös nyt selvä valtaosa kisoista ajetaan Euroopassa.

Toistaiseksi kalenteriin on piirretty kauden kymmenen ensimmäistä kisaa, joista kaikki Euroopassa. Kalenterista on toivottu 15–18 osakilpailun mittaista, ja RaceFans-sivuston tietojen mukaan kisat 11–13 alkavat olla selvillä.

Nürburgringin rata Saksassa on saamassa yllätyspaikan kalenteriin. Asioista yleensä hyvin perillä oleva RaceFans kertoo, että kalenteriin ollaan lisäämässä lokakuulle kilpailut Nürburgringin lisäksi Italian Imolassa sekä Portugalin Algarvessa.

Tämän kauden F1-kalenteri on mennyt lähes totaalisesti uusiksi koronaviruspandemian vuoksi, ja useiden peruuntuneiden kisojen tilalle on haettu myös ratoja, jotka eivät alun perin kuuluneet tämän kauden kisaohjelmaan. Ensimmäinen tällainen oli Italian Mugello, jossa ajetaan ensimmäistä kertaa F1-kisa 13. syyskuuta.

RaceFansin mukaan F1 ilmoittaa pian Nürburgringin, Imolan ja Algarven ottamisesta mukaan kalenteriin. Imolan ja Algarven tiedetään neuvotelleen paikasta tämän vuoden kalenterissa, mutta Nürburgringin mukaantulo olisi yllätys, sillä Saksan radoista Hockenheimin oli uutisoitu neuvottelevan kisan järjestämisestä.

Eifelin vuoristossa sijaitseva Nürburgring isännöi F1-kisaa viimeksi 2013. Radalla on koettu useita ikimuistoisia suomalaishetkiä, esimerkiksi Mika Häkkisen ja Kimi Räikkösen uran ensimmäiset paalupaikat 1997 ja 2003 sekä Häkkisen MM-taistelun kannalta elintärkeä voitto 1998.

Imolassa järjestettiin F1-kisa vuosina 1980–2006. Algarvessa ei ole sen sijaan ajettu koskaan F1-kisaa, ainoastaan testejä. Edellinen Portugalin gp ajettiin Estorilin radalla 1996.

F1:n tavoitteena on 15–18 osakilpailun kausi, kun alkuperäinen kalenteri sisälsi 22 kilpailua. Loka–marraskuussa ohjelmassa olevia kisoja Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Brasiliassa ei ole vielä virallisesti peruttu, mutta maiden hankalan koronatilanteen takia niiden toteutuminen on epätodennäköistä. Myös keväältä siirrettyjen Vietnamin ja Kiinan osakilpailujen kohtalo on epävarma, vaikka niille onkin etsitty paikkaa syksyn kalenterista.

F1-kausi päättyy todennäköisesti joulukuussa kisoihin Bahrainissa ja Abu Dhabissa.