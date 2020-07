F1-sarjan sivusto: Kimi Räikkösen talli tavoitellut toista kuljettajaa – väistyykö suomalainen?

Sebastian Vettelin tulevaisuus F1-sarjassa on kuuma peruna. Voiko sillä olla vaikutusta Kimi Räikköseen?

Ennen Hungaroringillä ajettua Unkarin F1-kisaa levisi huhuja, joiden mukaan Racing Point eli ensi vuonna Aston Martiniksi muuttuva F1-talli tavoittelee riveihinsä Sebastian Vetteliä.

Nelinkertainen maailmanmestari Vettel, 33, joutuu tämän kauden jälkeen tekemään tilaa Carlos Sainzille, joka ottaa hänen paikkansa Ferrarilla.

F1-sarjan virallinen verkkosivusto uutisoi toimittajansa Lawrence Barretton tiedoista, joiden mukaan Vettel on toden totta saanut sopimustarjouksen Lawrence Strollin vetämältä, kopiointikohun keskipisteessä olevalta tallilta.

Koska miljardööri-Strollin poika Lance on tallin toinen kuljettaja, joutuisi tilaa Vettelille tekemään Sergio Perez. Meksikolainen teki viime vuonna monivuotisen jatkosopimuksen Racing Pointin kanssa, mutta lehtitietojen mukaan siinä on jonkinlaisia purkupykäliä.

Ovatko Lance Stroll (keskellä) ja Sebastian Vettel (oikealla) tallikavereita ensi kaudella?

Perez vahvisti Unkarin GP-viikonlopun torstain lehdistötilaisuudessa saaneensa jo kyselyitä niin toisesta tallista F1-varikolta kuin muistakin autourheilusarjoista.

F1.comin tietojen mukaan Pereziä on formulavarikolla lähestynyt Alfa Romeo -talli. Sivusto huomauttaa, että Perezin palkkaus tietäisi luultavasti 40-vuotiaan Kimi Räikkösen väistymistä, sillä Ferrari saa nykytilanteessa päättää Fiat-konserniin kytkeytyvän Alfan toisen kuljettajan. Tämän ja viime kauden ajan tuo paikka on mennyt sen suojatille, italialaiselle Antonio Giovinazzille.

Räikkönen on toistuvasti vastannut omaa tulevaisuuttaan koskeviin kysymyksiin samalla lailla: hän kyllä tekee päätöksensä ennen ensi kautta ja jatkaa uraansa, jos ajaminen tuntuu yhä mielekkäältä.

Suomalaisen kausi on alkanut kolmella peräkkäisellä kilpailulla ilman MM-pisteitä. Yhtä kehnoin tuloksin Räikkösen vuosi on alkanut aiemmin vain 2004 ja 2009. Tallitoveri Giovinazzilla on kaksi pistettä, jotka hän sai kauden avaus-GP:ssä Itävallassa. Silloin keskeyttämään joutunut Räikkönen on kisavauhdissa vaikuttanut viimevuotiseen tapaan tiimikaveriaan nopeammalta.