F1-legenda lyttäsi Lewis Hamiltonin rasisminvastaiset eleet – brittitähti antoi täyslaidallisen takaisin: ”Voisi sivistää itseään...”

Lewis Hamilton pettyi entisten F1-kuskien puheisiin formula ykkösten eriarvoisuudesta.

Lewis Hamilton, F1-sarjan ainoa tummaihoinen kuljettaja, on ottanut erittäin näkyvän ja kuuluvan roolin taistelussa rasismia vastaan. Hän on myös peräänkuuluttanut omalta lajiltaan tiukempia toimia muun muassa eriarvoisuuden kitkemiseksi.

Tämän kauden osakilpailuissa Hamilton on polvistunut solidaarisuuden merkkinä Black Lives Matter -liikkeelle ja rasisminvastaiselle taistelulle. Hamilton on ollut pahoillaan siitä, että kisojen alkuseremoniat, joissa myös moni brittitähden kuskikollegoista on polvistunut, ovat olleet heikosti organisoituja.

Hamilton on saanut paljon kiitosta äänekkäästä toiminnastaan, mutta formula ykkösten kritisointi ei ole miellyttänyt kaikkia. Entinen F1-kuski, yhdysvaltalainen Mario Andretti kommentoi chileläiselle El Mercurio -lehdelle, kuinka Hamilton ”luo ongelman jota ei ole olemassa”.

– Kunnioitan Lewisiä, mutta miksi toimia kuin militantti. Hänet on aina hyväksytty ja hän on ansainnut koko maailman kunnioituksen. Mielestäni tällä kaikella on teennäinen päämäärä, 80-vuotias Andretti totesi gpblog.comin mukaan.

Hamilton polvistui ennen viime sunnuntaina ajettua Unkarin GP:tä tuen osoituksena Black Lives Matter -liikkeelle ja rasisminvastaiselle taistelulle.

Hamilton on osakilpailujen alkuseremonioissa pukeutunut Black Lives Matter -lauseella koristettuun paitaan ja palkintopallilla nostanut oikean nyrkkinsä ilmaan niin kutsuttuun Black Power -tervehdykseen. Tällä kaudella Mercedeksen autoissa on myös musta väritys perinteisen hopean sijaan.

– Auton maalaaminen mustaksi, en tiedä mitä vaikutusta sillä on, Andretti tylytti ja jatkoi, että on tavannut kuskeja eri alkuperistä ja aina toivottanut heidät tervetulleiksi.

Hamilton vastasi Instagramin Tarinat-osiossa Andrettin kommentteihin.

– Tämä on pettymys, mutta valitettavasti todellisuutta on se, että jotkut vanhemman sukupolven edustajat joilla on edelleen sananvaltaa eivät pysty astumaan oman itsensä ulkopuolelle ja myöntää ongelman olemassaoloa. Tämä on pelkkää tietämättömyyttä, mutta se ei pysäytä minua vaatimasta muutosta. Ei ole koskaan liian myöhäistä oppia. Toivon että tämä mies, jota olen aina kunnioittanut, voisi ottaa asiakseen sivistää itseään, Hamilton kirjoitti Andrettiin viitaten.

Hamilton kirjoitti olevansa pettynyt myös toisen F1-legendan, kolminkertaisen maailmanmestarin Jackie Stewartin viimeaikaisiin puheisiin. Stewart, 81, on kiistänyt, että formula ykkösissä olisi suurta ongelmaa eriarvoisuuden kanssa.

– En usko että on niin suurta ongelmaa kuin miltä vaikuttaa, Stewart totesi taannoin Good Morning Britain -ohjelmassa brittilehti Mirrorin mukaan.

– Jälleen yksi. Pettymys, Hamilton vastasi Instagramissa Stewartin kommentteihin viitaten.