Ferrarin tilanteesta painava lausunto: Tämän takia F1-tallin olisi pitänyt vaieta Sebastian Vettelin lähtöpasseista

Ferrarin entinen pääjohtaja antaa synninpäästön Mattia Binottolle yhtä asiaa lukuun ottamatta.

Ferrarin entinen pääjohtaja Luca di Montezemolo ei vaadi tallipäällikkö Mattia Binotton päätä vadille, vaikka kuulun autovalmistajan alkukausi formula ykkösissä on mennyt pahasti penkin alle.

Italialaismedialle antamassaan haastattelussa Di Montezemolo toteaa, että Binotto on joutunut tallipäällikön ja teknisen johtajan tuplaroolissa liian koville.

– Tämänhetkiset ongelmat johtuvat organisaatiosta: Yhdellä miehellä, joka on kaiken lisäksi kokematon, on harteillaan liikaa. Kaiken muun lisäksi Mattia Binotton on hallittava myös tallin kuljettajia, Di Montezemolo sanoi.

Vaikka Binotto saa Di Montezemololta synninpäästön, yhdestä kuskeihin liittyvästä asiasta hän löytää moitittavaa: Toukokuun puolivälissä vahvistetusta uutisesta, ettei Sebastian Vettel jatka Ferrarilla tämän kauden jälkeen.

Di Montezemolon mukaan jo loppukeväällä tehty ilmoitus vaikutti työilmapiiriin Ferrarilla ja kasvatti liikaa kohua nuoren monacolaisen Charles Leclercin ympärillä.

– Nyt paine Leclercin ympärillä on melkoinen. Ei pidä unohtaa että hän on erittäin nuori, siirtynyt Ferrarille vasta viime kaudeksi eikä ole voittanut vielä mitään.

Ferrarin kausi on alkanut synkästi. Talli on kolmen osakilpailun jälkeen tallien MM-sarjan pistetaulukossa vasta viidentenä 27 pisteellä. MM-sarjaa johtava Mercedes on kerännyt pisteitä jo 121.