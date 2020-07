Tämän takia Valtteri Bottas ei saanut rangaistusta varaslähdöstä – kilpailunjohtaja: ”Tarkistimme kaiken datan”

FIA:n kilpailunjohtaja Michael Masi kommentoi Valtteri Bottaksen epäiltyä varaslähtöä.

Sunnuntaisen Unkarin F1-kisan startissa nähtiin värikkäitä tapahtumia kummankin suomalaiskuljettajan osalta.

MM-sarjaa ennen Unkarin GP:tä johtanut Mercedeksen Valtteri Bottas nytkäytti autoaan liikkeelle jo ennen punaisten valojen sammumista. Tämän vuoksi Bottaksen startti meni pilalle, ja ruudusta kaksi startannut suomalainen putosi sijalle kuusi.

– Rattini näytöstä sammui joku valo. Reagoin siihen enkä starttivaloihin. Auto meni anti-stallille (joka estää moottorin sammumisen ja vie vaihteen vapaalle) ja minun piti lähteä uusiksi, Bottas selvitti kisan jälkeen.

Bottas nousi sunnuntaina epäonnistuneesta lähdöstä huolimatta palkintopallille.

Kansainvälisen autoliiton (FIA) kilpailunjohtaja Michael Masi selvitti maanantai-iltana Autosportin jutussa, miksi Bottasta ei rangaistu mahdollisesta varaslähdöstä.

Vaikka Bottas liikahtaa videon perusteella liian aikaisin, oleellista todistusaineistoa on radan sisään rakennettu ilmaisinjärjestelmä.

– Varaslähtö on määritelty todella tarkkaan säännöissä, ja sama prosessi on ollut käytössä jo vuosia. Jokaiseen autoon on asennettu transponderi. Lisäksi rataan on asennettu anturit, Masi kertoo.

– Antureissa on pientä toleranssia, ja kuten näimme viime vuonna Japanin GP:ssä (Sebastian Vettelin startti oli samankaltainen), se on ratkaiseva tekijä.

Mittalaitteiden mukaan Bottaksen liikahdus lähtöruudussa ei siis ollut liian suuri.

– Ei ollut mitään tarkempaa selvitettävää. Puhuimme asiasta heti ja tarkistimme kaiken datan, Masi kertoo.

Australialainen Michael Masi toimii FIA:n kilpailunjohtajana.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen sen sijaan sai viiden sekunnin aikasakon, koska lämmittelykierroksen jälkeen hänen autonsa lipui märällä radalla pitkäksi lähtöruudusta.

Lisäksi molemmat Haas-tallin kuljettajat, Kevin Magnussen ja Romain Grosjean, saivat Unkarin GP:ssä kymmenen sekunnin aikasakot.

Haas-talli rikkoi määräystä, jonka mukaan kuljettajille ei saa antaa ohjeita lämmittelykierroksen aikana. Talli oli kutsunut kuljettajansa renkaiden vaihtoon, koska kostea rata kuivui nopeasti.

Yllätysveto tuotti kuitenkin tulosta, sillä Magnussen ajoi kymmenenneksi ja toi tallille ensimmäisen pisteen tämän kauden MM-sarjassa.