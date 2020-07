Hamilton on pitänyt F1:n toimia rasisminvastaisessa kamppailussa riittämättöminä.

F1:n johtoon Unkarin GP:n jälkeen kirinyt Hamilton pitää sarjan toimia riittämättöminä.

MM-tilaston kärjessä kolmen osakilpailun jälkeen ajeleva Lewis Hamilton on johtanut keskustelua eriarvoisuudesta lajinsa parissa.

Brittikuski kritisoi ponnekkaasti Unkarin GP:n avajaisseremoniassa nähtyä hässäkkää, joka näytti hänen silmiinsä siltä, ettei sarjassa haluta aidosti noteerata rasisminvastaista kamppailua.

– Ajoin tänään kaikkien niiden puolesta, jotka pyrkivät positiiviseen muutokseen ja taistelevat tasa-arvon puolesta. Surullista kyllä, meidän F1:ssä pitää tehdä lajina paljon enemmän. On noloa, että monet tallit eivät ole julkisesti sitoutuneet moninaisuuteen. On noloa, ettemme pystyneet löytämään riittävästi aikaa tehdäksemme symbolisen eleen rasismin lopettamisen puolesta ennen kisaa, Hamilton kirjoitti kisan jälkeen Instagram-tilillään.

RaceFans-sivuston mukaan tilanteeseen tyytymätön Hamilton aikoo keskustella sarjan toiminnasta F1:n pomon ja toimitusjohtajan Chase Careyn sekä Kansainvälisen autoliiton FIA:n puheenjohtajan Jean Todtin kanssa.

F1:n edustaja kommentoi sivustolle vastineessaan Hamiltonin kritiikkiin, että sarja tekee jo työtä eriarvoisuuden kitkemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

– Rasismin kitkeminen ja F1:n saavutettavuuden ja moninaisuuden laajentaminen ovat selkeä prioriteetti ja tavoite, jota kaikki tukevat, edustaja kuvaili.

– Asetimme moniarvoisuuden ja saavutettavuuden tavoitteen viime marraskuussa, ja viime viikkoina olemme julkistaneet lisäsuunnitelmia sille, että loisimme yksikön, joka vastaisi näistä ongelmakohdista ja rahaston, johon on lahjoitettu yli miljoona dollaria (n. 874 000 euroa) luodaksemme harjoitteluohjelmia ja työmahdollisuuksia aliedustetuille ryhmille.

Rahaston suurin lahjoittaja oli itse Carey, joka antoi työlle omista rahoistaan miljoona dollaria. Todt lisäsi myöhemmin, että FIA:n innovaatiorahasto tulee antamaan toiset miljoona dollaria F1:n We Race As One -hankkeelle.

Formulakuskit alkoivat polvistua ennen kisaa kaksi viikkoa sitten Itävallassa, jossa alkuseremoniat aiheuttivat myös kritiikkiä.

Amerikkalaisen jalkapallon ex-pelaajalta Colin Kaepernickilta lainattu ele vastustaa ihonväriin perustuvaa sortoa ja puolustaa Black Lives Matter -liikettä.