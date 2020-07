Brittitalli Racing Pointin auto on ollut kolmeviikkoisen F1-kauden yksi kiistanalaisimpia puheenaiheita.

Hyvää alkukautta ajanut Racing Point on saanut Mercedekseltä kopioidun auton myötä rapaa niskaansa.

Renault teki tallista kauden toisen osakilpailun, Steiermarkin GP:n jälkeen protestin, joka eteni Kansainvälisen autoliiton FIA:n pöydälle. Lopulta liitto myönsikin, ettei se tarkastanut ”pinkin Mercedeksen” kiisteltyä jarrujen jäähdytinkanavaa tehdessään tallin R20-autoon perusteellisen tutkimuksen alkukeväästä.

F1:n moottoriurheilusta vastaavan johtajan Ross Brawnin mukaan Racing Pointin kohdalla kyse on kinkkisestä ongelmasta.

Muilta kopioiminen on hänen mukaansa käytännössä aina ollut ”standardi” asia formula ykkösissä.

– Jokaisella tiimillä on normaaliaikoina digikuvaajia varikkoalueella, jotka ottavat tuhansia kuvia joka autosta analysointia varten, ajatuksena kopioida parhaimmat ideat. Meillä oli tapana antaa kuvaajillemme ”ostoslista”, mm. Mercedeksen tallipäällikkönä ja Ferrarin teknisenä johtajana aiemmin toiminut Brawn kommentoi kisan jälkeisessä kolumnikirjoituksessaan.

Brawnin näkemyksen mukaan Racing Point on tässä suhteessa tehnyt ”perusteellisempaa työtä”.

– Varikolla ei ole ainuttakaan tiimiä, joka ei olisi kopioinut jotain toisilta. Voisin kysyä kaikilta teknisiltä johtajilta, että nostakoon kätensä se, joka ei olisi koskaan kopioinut toisilta. Emme näkisi yhtään kättä. Itse olen tietysti kopioinut toisilta.

Ross Brawn toimi Mercedeksen tallipäällikkönä 2010–2013.

Formula ykkösten sääntöjen mukaan tallit voivat ostaa toisiltaan tiettyjä auton osia, mutta jokaisen tallin pitää itse suunnitella tietyt osat. Itsesuunniteltaviin osiin kuuluvat esimerkiksi aerodynaamiset pinnat ja autojen rungot.

Racing Pointin kohdalla närää aiheuttanut tilanne on seurausta siitä, että talli hyödynsi autonsa kehittelyssä vielä viime kaudella vapaasti käytettävissä ollutta Mercedeksen jarruteknologiaa, joka siirrettiin vasta tällä kaudella rajoitusten alle.

– Oli miten vain, Racing Pointilla ei pystytä noin vain unohtamaan sitä tietämystä, jonka he kerryttivät käyttäessään Mercedeksen vuoden 2019 jarrujen jäähdytinkanavia. Mielestäni on epäloogista ajatella, että he voisivat tyhjentää muistinsa. Ongelma on kinkkinen, ja FIA:n eksperttien on ratkaistava se.

Racing Pointin Lance Stroll ajoi Unkarissa sunnuntaina neljänneksi, hänen tallitoverinsa Sergio Perez oli seitsemäs. Brittitalli on valmistajien MM-pisteissä kolmen kisan jälkeen neljäntenä.