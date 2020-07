Potku-uhan alla oleva Ferrarin pomo myöntää: muutokset organisaatiossa mahdollisia – ”Mitä ikinä se vaatiikaan”

Mattia Binottolla on riittänyt tällä kaudella mietittävää.

Ferrarin surkea alkukausi voi johtaa päiden putoamiseen tallin johdossa.

Italialainen F1-talli Ferrari on jäänyt alkukaudella pahasti MM-sarjan kärkitallien vauhdista. Talli tiedostaa hankalan asemansa ja on valmis muutoksiin organisaatiossa.

IS uutisoi viikonloppuna, että tallipomo Mattia Binotton asema horjuu Maranellossa. Binotto kommentoi Ferrarin hankalaa aikakautta itse Autosportin artikkelissa.

– Huomasimme jo Barcelonan testeissä, ettemme olleet riittävän nopeita, mutta emme odottaneet näin vaikeaa tilannetta. Tilanteemme on kiistatta odotuksia huonompi, Binotto sanoo.

– Nyt kun meillä on kolmen peräkkäisen kisaviikonlopun jälkeen kaksi viikkoa aikaa ennen Silverstonen kilpailua, on tärkeää, että Maranellossa tarkastellaan autoa ja organisaatiota kaikilta näkökannoilta. Meidän on parannettava, mitä ikinä se vaatiikaan.

Ferrarin alkukausi on ollut surkea. Kolmen ensimmäisen kilpailun jälkeen Charles Leclerc on kuljettajien MM-sarjassa seitsemäntenä ja Sebastian Vettel kymmenentenä. Valmistajien sarjassa legendaarinen talli on viidentenä.

Unkarin GP ei juuri tuonut tilanteeseen parannusta. Vettel pääsi sentään pisteille sijoituttuaan kuudenneksi, Leclerc oli 11:s.

Alkukauden pahin pohjanoteeraus oli Steiermarkin GP, jossa Maranellon punaiset törmäsivät toisiinsa radan toisessa mutkassa, ja molemmat kuljettajat joutuivat keskeyttämään.

F1-sarjan seuraava osakilpailu, Britannian GP, ajetaan heinä-elokuun vaihteessa Silverstonessa.