Fanit kysyivät, Räikkönen antoi palaa – F1:n Kimi-tempaus saavutti jättimäisen suosion

Kimi Räikkösen fanit päästettiin valloilleen ennen Unkarin GP:n kisaa. F1:n Reddit-tempaus kerrytti yli 5 700 kommenttia.

F1 järjesti virallisella Reddit-tilillään kyselytuokion, jossa fanit saivat esittää Alfa Romeon suomalaiskuskille Kimi Räikköselle kysymyksiä käytännössä mistä vain.

Unkarin GP-viikonlopun lauantaina julkaistu I am Kimi Raikkonen. AMA. (Ask me anything, kysy minulta mitä vain) -kyselyosio saavutti todellisen jättisuosion, ja järjestäjien ja moderoijien oli todettava sunnuntain vastaisena yönä, että ihan kaikkeen Räikkönenkään ei venyisi.

– 5 600 kommenttia ja edelleen tulee lisää. Jos emme ole varovaisia, Kimi missaa kisan, koska hän on vastailemassa kysymyksiin, julkaisun ylläpitäjä vitsaili.

Sunnuntaiaamuun mennessä kommentteja oli jo yli 5 700, ja monissa niistä esitettiin enemmän kuin yksi kysymys.

Fanien tiedonjano oli siis runsas, ja vastauksia haettiin muun muassa sellaisiin askarruttaviin asioihin, kuin että kiinnostaisiko Räikköstä kokeilla taitojaan IndyCar-sarjassa, millaisia mietteitä eri automallit ovat kuskissa herättäneet, millaista ajaminen on nyt ja mihin autoon tai kauteen hän on erityisen tyytyväinen.

Tuleeko varikolla vietettyä aikaa vanhojen tallikavereiden kanssa (nykyään Sebastian Vettel, ensi vuonna Fernando Alonso)? Mikä on Räikkösen lempi jäätelömaku?

Räikkösen alkukausi on ollut haastava.

Eräs kyselijä nimimerkillä RedditAccountForDub, joka tunnustautui myös Mika Häkkisen faniksi, tiedusteli, kenen kanssa Räikkönen nauttii eniten tiukimmista kisatilanteista.

– Heitä on muutamia. Yleisesti, sen tietää ketä vastaan kamppailee ja keneltä saat kunnioitusta, ja sellaiset henkilöt ovat parhaimpia. Mutta en nimeä ketään. He itse kyllä tietävät, tunteja ennen Unkarin GP:n alkua kysymyksiin vastaillut Räikkönen tiivisti.

Toinen käyttäjä kysyi, aikooko Räikkönen jatkaa ajamista ensi kaudella.

– Olen sanonut, että aion tehdä päätöksen ennen seuraavan kauden alkua... Se riippuu lopulta siitä, nautinko enää ajamisesta. Jos tuntuu siltä, niin silloin kyllä. Jos en nauti siitä, niin miksi jatkaisin?

Räikkönen vastasi myös kohtaavansa paljon turhempiakin kysymyksiä ja toivoi, että mediatilaisuuksissa ynnä muissa keskityttäisiin oleelliseen. Yksi fani tiedusteli, pakotettiinko Räikkönen kyseiseen kyselysessioon, mihin kuski totesi ”ei”, ja että tätä kautta hän ainakin sai tietää, mihin vastailee.

Räikkönen ei tunnetusti ole kovin puhelias tai halukas antamaan haastatteluita, minkä innoittamana eräs käyttäjä kysyikin, kumman hän valitsisi: olla ilman alkoholia vuoden, vai olla vuoden ajan joka päivä eri toimittajan haastateltavana.

– Ei kumpikaan!!! Räikkönen paalutti.

Konkarikuskina Räikkönen on saanut paikan monen formulafanin sydämestä.

Yksi fani uteli Räikköseltä tietoa siitä, ketkä monista suomalaiskuskin entisistä tallikavereista ovat olleet hänen suosikkejaan.

Räikkönen on aiemminkin maininnut, että hänellä on formulamaailmassa suppeasti läheisiä ystäviä. Linja pitää edelleen.

– Sellaiset asiat eivät ole minulle kovin tärkeitä. Loppujen lopuksi meillä on työ tehtävänämme, ja minulla on hyvä työsuhde valtaosan kanssa, meidän kun pitää auttaa tallia. Tulen Sebastianin (Vettel) ja Antonion (Giovinazzi) kanssa hyvin toimeen.

Räikkösen viisivuotias Robin on myös herättänyt fanien keskuudessa huomiota. Nimimerkki JglBadger kysyikin, nähdäänkö kartingajossa näyttöjä antanut pikkumies F1:ssä 15–20 vuoden päästä.

– Lempikysymykseni näistä. En tiedä. Tällä hetkellä Robin, kuten kaikki viisivuotiaat, haluaa tehdä erilaisia asioita koko ajan. Sanon aina, että niin kauan kun hänellä on hauskaa, hän voi harrastaa mitä lajia vaan. Jos hän pitää ajamisesta, tuen häntä, mutta se siitä.

Robinin vauhdista oltiin myös kiinnostuneita. Onko poika yhtä nopea kuin isänsä? Lopullista vastausta isä-Räikkönen ei kertonut, mutta myönsi kuitenkin, että painoetua pojalla ainakin on.

Indy-ajoista tai tulevaisuudesta ei saatu tietää mitään konkreettista.

Ja se jäätelömaku – ”Jäämiehen” lemppareita ovat vanilja ja suklaa.

Sunnuntain osakilpailu sujui kokeneelta kuskilta vaisuissa merkeissä. Räikkösen loppusijoitus oli 16:s.