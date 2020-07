F1:n kohutallia syytetään Mercedekseltä varastamisesta – Mersu-pomo kannustaa: ”He tekevät hyvää työtä”

Racing Point on ollut F1:n alkukauden kuuma puheenaihe. Kuvassa Sergio Perezin auto Hungaroringin varikolla lauantaina.

Toto Wolffin mukaan Racing Pointin vauhti osoittaa, että pienemmätkin tallit voivat pärjätä formuloissa.

Mercedeksen F1-tallin pomon Toto Wolffin mukaan Racing Pointin tämän kauden vauhti laittaa MM-sarjan keskikastin tallien valitukset liian suurista tasoeroista outoon valoon.

Racing Pointin kuljettajat Lance Stroll ja Sergio Perez lähtivät sunnuntain osakilpailuun Unkarissa Mercedesten takaa ruuduista kolme ja neljä.

Stroll ajoi lopulta kilpailussa komeasti neljänneksi, ja Perez sijoittui seitsemänneksi Mercedeksen Lewis Hamiltonin voittamassa kilpailussa.

Racing Pointin autoja on nimitetty ”pinkeiksi mersuiksi”, koska ne muistuttavat niin paljon Mercedeksen viime kauden mestaruusautoa. Tallia on syytetty laittomasta kopioinnista. Racing Point on myöntänyt kopioinnin, mutta painottanut tehneensä kaiken sääntöjen puitteissa.

– He vaikuttavat uudelleenohjelmoineen meidän automme. He ovat ostaneet meidän viime vuotisia ei-listattuja osiamme. He tekevät hyvää työtä, Wolff kehui Motorsportweekille.

F1-tallit voivat ostaa toisiltaan tiettyjä autojen osia, mutta tietyt, niin sanotut listatut osat, jokaisen pitää suunnitella itse. Kansainvälinen autoliitto FIA tutkii parhaillaan, ovatko Racing Pointin autojen jarrujen jäähdytysputket sääntöjen mukaisia. Tutkinta on seurausta protestista, jonka Renault teki kilpakumppanistaan viime sunnuntain Steiermarkin GP:n jälkeen.

Wolff ei osta muiden tallien kitinää.

– Kuulimme viime vuonna valituksia, että pienemmät tiimit eivät pysty kisaamaan paalupaikoista, palkintokorokesijoituksista tai voitoista. Valitukset näyttävät nyt absurdeilta, koska Racing Point on aivan kärjessä. He ovat joissain mutkissa meitä nopeampia ja sellainen haaste on mukavaa nähdä, Wolff kommentoi.

F1-pomon mielestä on filosofinen kysymys, pitäisikö MM-sarjan nykymeno, jossa pienemmät tallit ostavat osia isommiltaan ja isommat tekevät samalla bisnestä, sallia. Wolff neuvoo, miten nykyjärjestelmää voi hyödyntää.

– Tehkää oikeita päätöksiä ja käyttäkää resurssinne parhaalla mahdollisella tavalla. Silloin uskon autonne olevan nopea.

Vuonna 2014 alkaneena hybridimoottorien aikakautena vain Mercedes, Ferrari ja Red Bull ovat pystyneet voittamaan F1-osakilpailun. Viime kaudella palkintokorokkeelle pääsi kolmikon ohella vain Toro Rosson (nykyinen AlphaTauri) ja McLarenin kuljettaja.

F1:n MM-sarjaan tulee ensi vuodeksi kulukatto, jonka tarkoituksena on kuroa tallien välisiä tasoeroja. Isompi sääntöuudistus astuu voimaan kaudelle 2022.