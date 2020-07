FIA:n pomo tapasi Michael Schumacherin viime viikolla – ”Toivon, että maailma näkisi hänet vielä”

Jean Todt työskenteli Ferrarilla Schumacherin kulta-aikoina.

Tätä nykyä Kansainvälisen autoliiton FIA:n johtajana toimiva Jean Todt pääsi tapaamaan sairaalahoidossa tiettävästi kotonaan Sveitsissä olevan Michael Schumacherin, kertoo Daily Mail.

DM:n mukaan Todt kommentoi vanhan tuttavansa tilannetta Budapestissa GP-viikonlopun yhteydessä.

– Näin Michaelin viime viikolla. Hän taistelee. Toivon, että maailma näkisi hänet taas. Hän ja hänen perheensä tekevät töitä sen eteen, Todt kertoi brittitabloidin mukaan.

Todt, 74, oli läheinen Schumin kanssa tämän Ferrari-aikoina. Todt toimi aikanaan italialaistallin toimitusjohtajana ja myös tallin neuvonantajana. Schumacher, 51, ajoi punaisissa kausilla 1996–2006 ja nappasi sinä aikana viisi seitsemästä maailmanmestaruudestaan.

Kimi Räikkönen ja Jean Todt Ferrarin pressissä 2007.

Schumacherin ansiot nousivat esille Unkarin GP:n yhteydessä, sillä jos Mercedeksen supertähti Lewis Hamiltonin ruiskuttelee samppanjaa Budapestin pohjoispuolella sijaitsevalla Hungaroringin radalla jälleen sunnuntaina, nousisi hän tasoihin yhden osakilpailun voittomäärässä Schumacherin kanssa.

Hamilton starttaa kello 16.10 alkavassa kisassa paalupaikalta, joten tämä voi hyvinkin toteutua.

Todtilta kysyttiin mielipidettä kaikkien aikojen parhaasta F1-kuskista, jonka paikkaa sovitellaan myös Hamiltonille. Jos hän voittaa tällä kaudella maailmanmestaruuden, sivuaa brittikuski Schumacherin ennätystä.

– Rakastan Michaelia, mutta on mahdotonta sanoa, kuka on kaikkein parhain. On Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna ja Michael. Sitä voi miettiä vain sen kautta, kuka on ollut kunkin aikakauden parhain, FIA:n pomo pyöritteli.

Seitsenkertainen maailmanmestari Schumacher loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa vuonna 2013.

Saksalaislegendan perhe on pitänyt tiedot hänen hoidostaan visusti julkisuudelta pimennossa. Aiemmin on raportoitu, että Schumacheria hoidettaisiin hänen kotiinsa rakennetussa sairaalaosastossa Sveitsissä.