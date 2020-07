Kilpakumppani puolustaa kauden F1-floppia: ”Hänet saadaan näyttämään idiootilta”

Alexander Albonin niskassa on kovia paineita.

Alexander Albonin kausi kärkitallissa on sujunut heikosti.

Williamsin F1-kuski George Russell tuli kilpakumppaninsa, Red Bullin Alexander Albonin, tueksi Unkarin lauantaisten aika-ajojen jälkeen. Albon, 24, jäi kärkitallin autolla toiseen osioon ja sijoittui 13:ksi.

Thaimaalaisen kuultiin kiukuttelevan Red Bullille siitä, että hänet pistettiin radalle autosumaan, jossa hyvää aikaa oli vaikeaa ajaa.

– Hän on yksi parhaista kuskeista. Minä, Max Verstappen ja Charles Leclerc voimme kertoa, että Albon on aina ollut huippu kaikessa, mitä on tehnyt. En tiedä, mitä helvettiä tapahtuu, Russell kommentoi Sky Sportsille.

Russell kertoo tuntevansa Albonin 15 vuoden ajalta. He ajoivat samaan aikaan mm. F2-luokassa vuonna 2018, jolloin Russell voitti sarjan mestaruuden. Lecleriä vastaan Albon kisasi vuonna 2016 GP3-sarjassa. Nuoret tähtikuskit muodostavat F1:n tulevaisuuden, mutta Albonilla on tällä hetkellä kovia paineita ja epäilyksiä niskassaan.

– Minusta tuntuu tosi, tosi pahalta hänen puolestaan, koska hänet saadaan näyttämään idiootilta. Sitä hän ei ole. Hän on aina voittanut kaikessa. En tiedä, mitä on meneillään, mutta heidän pitää hoitaa asiat kuntoon, 22-vuotias Russell lähetti terveisiä Red Bullin suuntaan.

Albon siirtyi Red Bullin rattiin viime kauden puolivälissä Toro Rossolta. Hänen alkukauttaan voi pitää osin floppina, vaikka viime sunnuntaina thaimaalainen sijoittuikin neljänneksi Steiermarkin GP:ssä. Avauskisassa hän pyörähti törmättyään Lewis Hamiltonin kanssa.

Vaikka MM-sarjan pisteet ovat kohtuulliset, Albonin vauhti ei ole tyydyttänyt. Tallikaveri Vestappen on ollut selvästi Albonia nopeampi.

Albon on keskittynyt taistelemaan pykälää alempana olevien McLarenien ja Racing Pointien kanssa sen sijaan, että haastaisi tosissaan Verstappenia puhumattakaan Mercedes-kuskeista.

Koko Red Bullin tallin esitys lauantaina oli alavireinen. Viime vuonna Hungaoringillä paalulle ajanut Verstappen sijoittui tänään vasta seitsemänneksi.

Albonia puolustanut Russell säväytti itse lauantain aika-ajoissa pääsemällä mukaan toiseen osioon ja sijoittumalla 12:ksi eli pykälän Albonia paremmin. Suoritukseen brittikuski ylsi Williamsilla, joka ei ole kilpailukyvyltään lähelläkään Red Bullin tasoa.