Lewis Hamilton uskomattomaan saavutukseen – kirosanalla höystetty reaktio tallentui vahingossa mikrofoniin

Lewis Hamilton otti taas paalupaikan bravuuriradallaan.

– Holy shit!

Siinä entisen F1-kuskin Paul di Restan haastattelupisteelle Unkarin GP:n aika-ajojen jälkeen saapuneen Lewis Hamiltonin reaktio.

Kuusinkertaisen maailmanmestarin katse oli grafiikassa, joka kertoi hänen saavuttaneen uransa 90. paalupaikan. Spontaani kommentti ehti mikrofoniin ja kuului tv-lähetyksessä ennen haastattelun alkua.

Hamilton on kaikkien aikojen tilaston ylivoimainen ykkönen ennen Michael Schumacheria (68).

– Minun täytyy nipistää itseäni. Se ei tunnu todelta, Hamilton sanoi di Restalle saavutuksestaan.

Hän lähetti nöyrät kiitokset kaikille Mercedeksen työntekijöille tallin tehtaalla ja radalla sekä muistutti, ettei Valtteri Bottas tee hänen työstään helppoa. Suomalainen hävisi lauantaina Hamiltonille 0,107 sekuntia.

– Ykkösmutkaan on pitkä matka eikä mikään ole varma. Kisa on pitkä eikä sitäkään tiedä, millainen sää on, Hamilton ennakoi sunnuntaita.

Bottas myönsi Hamiltonin paremmuuden.

– Kierrokseni olivat muuten ihan ok, mutta lopussa kierrokseni oli kyllä oikein hyvä. En tänään päässyt kovempaa ja Lewis teki loistavaa työtä, Bottas sanoi niukahkon tappion jälkeen.