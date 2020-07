Racing Point -protestia käsittelevä FIA myöntää, että se ei tarkistanut tallin kiisteltyjä jarruletkuja ennen kautta.

Kansainvälinen autoliitto FIA on paljastanut, että se ei tarkistanut kauden väkevästi aloittaneen Racing Pointin kiisteltyä jarrujen jäähdytinkanavaa tehdessään R20-autoon perusteellisen tutkimuksen ennen kauden alkuperäistä Australian avauskilpailua.

Racing Pointin auton samankaltaisuus Mercedeksen viime kauden kilpuriin poiki Renaultin tekemän protestin viime viikonlopun päätteeksi.

Alfa Romeon fanitili sivalsi Kansainvälistä autoliitoa sen nukahduksesta julkaisemalla kuvan torkkuvasta Kimi Räikkösestä virallisella Twitter-tilillään.

FIA:n tekninen päällikkö Nikolas Tombazis kertoo, että R20 -autoon tehtiin yleistarkistus, mutta nyt tutkimusten keskiöön nousseisiin jarruletkuihin ei kiinnitetty tuolloin erityistä huomiota.

Racing Pointin auton samankaltaisuus viime kauden Mercedeksen kanssa herätti kilpailijoissa epäilyksiä jo kauden ensimmäisissä testeissä Barcelonassa.

– Kuulimme puhetta Racing Pointin autosta helmikuussa ja päätimme tutkia autoa ennen Australian kilpailua, useamman visiitin Racing Pointin tehtaalle tehnyt Tombazis kommentoi Autosportin mukaan.

Racing Pointin Sergio Perez vauhdissa Itävallan Spielbergin radalla.

Racing Pointin teknikot näyttivät FIA:n edustajalle valokuvatodisteita, kuinka he olivat kuvien pohjalta takaisinmallintaneet Mercedeksen aerodynaamista konseptia. Prosessi on sääntöjen mukainen, niin pitkään kun kopioi julkisesti listattuja osia.

– Valitettavasti emme tutkineet jarruletkuja. Muutoin Racing Pointin auto on hyvin samankaltainen kuin Mercedes, mutta he näyttivät miten he olivat auton rakentaneet, ja olimme tyytyväisiä siihen.

Renaultin tekemä protesti keskittyy FIA:n teknisistä asioista vastaavan pomon mukaan ennen kaikkea etusiipeen sekä auton keulaan, ja se on kokonaisuutena monimutkaisempi asia.

– Mikäli olisimme saaneet tietoomme, että Mercedes olisi antanut Racing Pointille tietoa esimerkiksi auton diffuusorista, niin sanoisin molempien tallien olevan erittäin isoissa ongelmissa, Tombazis lataa.

Alfa Romeo ei ole yltänyt alkukaudesta lähellekään yllättäjätalli Racing Pointin vauhtia. Talli on taistellut kynsin ja hampain F1-pisteille pääsystä, joten Racing Pointin tai Mercedeksen mahdolliset sanktiot saattaisivat hyödyttää myös italialaistiimiä.

Räikkönen on MM-sarjassa kahden Itävallassa ajetun osakilpailun jälkeen vielä pisteittä, tallikaveri Antonio Giovinazzilla pisteitä on kasassa kaksi.

Racing Pointin kuskeista paremmin sijoittunut Sergio Perez on sarjassa viidentenä 16 pisteellä. Lance Strollin kuusi MM-pistettä oikeuttaa sijaan 10.

Juttua korjattu kello 11.37: täsmennetty, että kyseessä oli Alfa Romeon tallin yksi fanitileistä, ei tallin virallinen tili.