Valtteri Bottas vahvisti: neuvottelut Mercedeksen kanssa menossa ”oikeaan suuntaan”

Valtteri Bottaksen tulevaisuus Mercedeksen F1-tallissa näyttää keskusteluista tihkuvien tietojen perusteella olevan sinettiä vaille.

Unkarin GP:tä alustavalla viikolla kuultiin sisäpiirihuhua, joiden mukaan Valtteri Bottas olisi vahvasti solmimassa uutta sopimusta Mercedeksen kanssa.

Uutta virtaa keskusteluun toi Williams-tallin torstainen ilmoitus, että se aikoo pitää kiinni tämän kauden kuskikaksikostaan George Russell–Nicholas Latifi. Mercedeksen juniorikuskina Russell olisi ollut todennäköisin korvaajaehdokas Bottakselle.

Bottas kommentoi perjantaina Motorsportille, että neuvottelut ovat edelleen kesken, mutta tilanne vaikuttaa suomalaiskuskin osalta suotuisalta.

– Voin sanoa, että olemme alkaneet puhua siitä. Luulen että havahduimme, että aika menee oikeastaan todella nopeasti näissä kolmen kisan putkissa, ja aikataulu on aika intensiivinen meille kaikille. Mutta mitään ei tietysti ole vielä allekirjoitettu, mutta luulen että asiat liikkuvat oikeaan suuntaan, Bottas pohdiskeli.

– Pääasia on, kuten sanoin viime viikolla, keskittyä mestaruuteen. Tällä kaudella on isoja asioita saavutettavana, joten keskitytään siihen, ja olen varma, että asiat kyllä etenevät lopulta. Totta kai, kuskin puolelta, jos asiat jäävät laahaamaan, se ei ole mukavaa. Mutta olemme ajaneet vasta kaksi kisaa, joten se on OK. Ei ole paniikkia tai kiirettä, hän jatkoi.

Lewis Hamilton puhui lämpimään sävyyn tallikaveristaan Bottaksesta, ja totesi tämän olevan kausi kaudelta parempi niin auton ratissa kuin sen ulkopuolellakin.

– Näen joka vuosi, miten Valtteri jatkaa kasvamista kuskina, mutta myös tiimipelaajana ja miehenä. Mielestäni näemme parempikuntoisen, enemmän keskittyneen kuskin tänä vuonna, ja se on mahtavaa. Nautin edelleen työskentelystä hänen kanssaan, ja sanoisin, että välillämme oleva kunnioitus jatkaa kasvuaan, brittikuski kuvaili.

Kaudesta 2017 Mercedeksellä ajaneen Bottaksen jatkosopimus on yleensä sinetöity vasta lähempänä Bottaksen syntymäpäiviä 28. elokuuta.

F1-väen keskuudessa on huhuiltu, että sopimus julkaistaisiin mahdollisesti Britannian ensimmäisenä GP-viikonloppuna.