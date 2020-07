Näillä keinoilla Valtteri Bottas voi haastaa Hamiltonin MM-taistelussa – ”Lewisin voittaminen on aivan uskomattoman vaikeaa”

Valtteri Bottas yrittää onnistua erittäin vaikeassa tehtävässä.

Formula ykkösten MM-sarja on kahden osakilpailun jälkeen samassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Valtteri Bottas on kärjessä ennen tallitoveriaan Lewis Hamiltonia – ja erokin on nyt suurempi kuin keväällä 2019, yhden pisteen sijaan kuusi pinnaa.

Mutta onko Bottaksella nyt oikeasti realistinen mahdollisuus lyödä lajilegenda Hamilton, 35, ja kahmaista samalla uransa ensimmäinen maailmanmestaruus?

Siitä saadaan osviittaa tänä viikonloppuna Unkarin Hungaroringillä, radalla, jossa Bottaksen kilpailusuoritukset olivat viime ja toissa vuonna heikkoja. Budapestin kupeessa sijaitseva rata on ollut Hamiltonille hänen F1-uransa alusta alkaen suoranainen kultakaivos, ja britti hakee sieltä jo kahdeksatta ykköstilaansa.

Bottaksen edeltäjä Nico Rosberg lopetti uransa maailmanmestaruuteen 2016, ja pitkälti saksalaissuomalaisen Rosbergin opeilla täytyy myös Bottaksen onnistua, jotta hän voisi kauden päätteeksi juhlia.

Toisin sanoen hänen täytyy kaivaa itsestään aivan kaikki irti. Rosbergin takki oli niin tyhjä, että hän koki lopettamisen parhaaksi vaihtoehdokseen MM-tittelin jälkeen. Se kertoo kaiken uuvuttavuudesta ja työmäärästä, joka Hamiltonin voittamiseksi täytyy tehdä.

Eikä sekään pelkästään riitä: Rosberg tarvitsi myös Hamiltonin epäonnea ja teknisiä vikoja. Myös Bottas tarvitsee rouva Fortunan puolelleen. Aiempina kausina onnikaan ei ole ollut myötä.

Kolmanneksi Bottaksen täytyy onnistua olemaan vielä röyhkeämpi ja vahvempi kisatilanteissa. Hitaampien autojen taakse ei voi jäädä jumiin. Steiermarkin GP:ssä hän antoi jo hienon työnäytteen lyötyään Max Verstappenin ja noustuaan kisan loppuhetkillä kakkoseksi.

Bottas oli perjantaina Unkarin molempien harjoitusten toiseksi nopein.

Myös Hamiltonia pitää hiostaa kaikin mahdollisin keinoin – olkoonkin, että tiimikaverusten hyvät välit saattavat siinä vaiheessa muuttua viileämmiksi.

– Lewisin voittaminen on aivan uskomattoman vaikeaa. Välillä pitää löytyä kovuuttakin, ja Valtteri on ollut aika ajoin vähän rajumpi. Se on asia, joka on todella tärkeää Lewisiä vastaan. Pitää olla raivoisan raju, jotta hänet voi voittaa, Rosberg kuvaili Ilta-Sanomille vuosi sitten.

– Se oli vaikeaa, koska en ole luonnostani lainkaan raju kaveri. Olen mukava tyyppi – kuten myös Valtteri mielestäni. Itseään on tosi vaikea muuttaa sillä tavalla. Asioita pitää miettiä ja visualisoida mielessään paljon, jotta voi toimia sillä lailla.

Ilkeämielisimmät saattoivat kauden avausviikonloppuna jo nähdä Bottaksen ottaneen sivun Rosbergin pelikirjasta. Rosberg pilasi Monacon aika-ajoissa 2014 Hamiltonin viimeisen yrityksen aiheutettuaan radalle keltaiset liput tahallisennäköisellä ”ajovirheellä”.

Myös Bottas ajoi leveäksi Red Bull Ringin avausviikonloppuna, aiheutti keltaiset liput Hamiltonille ja kuittasi paalupaikan. Aidolta ajovirheeltä se näytti, mutta joka tapauksessa suomalainen voi välillä joutua menemään myös harmaalle alueelle.

Tärkeintä on tietysti kuitenkin se, että kova työ näkyy kellossa. Viime sunnuntaina Bottas kertoikin IS:lle tyytyväisenä, että talvella insinöörien kanssa paiskitut hommat ovat toimineet myös käytännössä. Hän on hionut uusia keinoja ennen kaikkea hitaiden mutkien läpivientiin.

– Viime vuonna en varmasti olisi pystynyt näin hyvään kisavauhtiin. Olen mennyt eteenpäin. Tietenkin vasta Unkarissa nähdään paremmin. Budapestin viimeisessä sektorissa tiimikaveri on aina ollut vahva, ja minulla on ollut siinä vähän vaikeuksia, Bottas sanoi.

Jos Unkarissa, Hamiltonin bravuuriradalla, Bottas lyö tallitoverinsa, suomalaisen maailmanmestaruusjahti alkaa näyttämään entistä uskottavammalta.