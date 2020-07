Vetäytyykö F1-talli MM-sarjasta? Kuljettaja lipsautti salaista tietoa – tallipomo raivoissaan

Temperamenttinen tallipäällikkö Gunther Steiner suuttui Romain Grosjeanin lausunnoista.

Haasin kuljettaja Romain Grosjean taisi puhua itsensä vaikeuksiin kommentoimalla Haas-tallin tulevaisuutta F1-sarjassa.

– Turha tästä on enää vaieta: onko Haas ensi kaudella mukana F1-sarjassa vai ei? Se on kuuma kysymys. Kysymysmerkkejä on paljon, Grosjean vihjasi motorsport.cominmukaan.

Räväkkänä tallipäällikkönä tunnettu Gunther Steiner poltti päreensä ranskalaiskuljettajan lausunnoista.

– Hän vastasi väärin. Häneltä kysyttiin omasta eikä tallin tulevaisuudesta.

Yksikään talli ei ole vielä allekirjoittanut sitovaa sopimusta kaudesta 2021. Haas siis voisi vetäytyä ilman sanktioita.

– Tiedämme mitä haluamme tehdä. Asiat ovat liikahtamassa siihen suuntaan, että allekirjoitamme sopimuksen, Steiner pyöritteli.

Gunther Steiner tuli tunnetuksi Netflix-sarjan ansiosta. Hänen temperamenttinen luonteenpiirteensä ihastutti katsojia.

Samassa yhteydessä Steineriltä kysyttiin, mahtaako Haas-tallia kiinnostaa tällä kaudella Racing Pointia kuljettavan Sergio Perezin palkkaaminen.

– En tiedä, mikä hänen tilanteensa on Racing Pointin kanssa. En halua liittyä huhumyllyyn. Olen kyllä keskustellut hänen kanssaan aiempina vuosina.

Steiner viittasi huhuihin, joiden perusteella Racing Point ostaisi Perezin sopimuksen ulos tehdäkseen tilaa Sebastian Vettelille. Vettel myönsi käyneensä jonkinlaisia keskusteluja Racing Pointin kanssa.

F1-sirkus pyörii parasta aikaa Unkarissa, jossa ajettiin jo perjantain ensimmäiset vapaat harjoitukset. Lewis Hamilton kellotti nopeimman ajan, Valtteri Bottas oli toinen.

Racing Pointin autot valtasivat seuraavat kaksi sijaa.