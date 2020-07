Urheilulegenda Alex Zanardia, 53, herätellään koomasta – ”Seuraava askel toipumisen tiellä”

Vakavaan käsipyöräonnettomuuteen kesäkuussa joutunutta entistä F1-kuljettajaa herätellään lääkinnällisestä koomasta.

Vakavasti loukkaantunutta entistä F1-kuljettaja Alex Zanardia, 53, hoitava Sienan yliopistollinen sairaala tiedotti torstaina aloittavansa urheilulegendan herättämisen nukutuslääkkeillä keinotekoisesti ylläpidetystä koomasta.

Zanardi loukkaantui kesäkuun 19. päivä tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa hän ajautui alamäessä vastaan tulleen rekan kanssa törmäykseen. Zanardi vaivutettiin pian loukkaantumisen jälkeen koomaan ja hänelle on suoritettu useita leikkauksia.

– Nukutusta vähennetään nyt asteittain, jonka jälkeen pääsemme tekemään tarkempia arvioita potilaan tilasta muutaman päivän päästä. Tämä mahdollistaa ottamaan urheilijaa hoitavan monitieteisen ryhmän avulla seuraavia askelia toipumisen tiellä, italialaissairaalan julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan Crash-sivuston mukaan.

Sairaala ei suostu kommentoimaan toipumisennusteita julkisuuteen.

– Hänen tilansa on vakaa, mutta neurologinen kokonaiskuva on vakava. Toipumisennuste on luottamuksellinen, tiedotteessa sanotaan.

Sairaalan lääkäriryhmä on jo aiemmin kertonut, että vakavan loukkaantumisen pitkäaikaisvaikutuksia päästään tarkemmin arvioimaan, kun rauhoittavien lääkkeiden määrää vähennetään.

Sienan yliopistollisen sairaalan on määrä tiedottaa Zanardin tilasta seuraavan kerran ensi viikolla.

Alex Zanardi kuvattuna käsipyöräkilpailussa Italian Milanossa vuonna 2010.

Zanardi ajoi mittavalla moottoriurheilu-urallaan Formula 1 -sarjassa kausina 1991–1994. Vuosina 1997 ja 1998 hän voitti Yhdysvalloissa ajetun CART-sarjan mestaruuden ja palasi vielä kaudeksi 1999 F1-sarjaan.

Vuonna 2001 Zanardi menetti molemmat jalkansa CART-sarjan osakilpailussa. Zanardi jatkoi kuitenkin menestyksekästä urheilu-uraansa ja on sittemmin menestynyt paraurheilussa saavuttaen muun muassa neljä paralympiakultaa käsipyöräilylajeissa.

Kesäkuussa tapahtuneessa käsipyöräonnettomuudessaan Zanardi oli ajamassa Obiettivo tricolore -viestikilpailussa omaa osuuttaan.