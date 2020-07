Valtteri Bottas ei saa tuttua tukea viikonloppuna – ”Ei se tunnu samalta”

Valtteri Bottaksen jatkosopimushuhut Mercedekselle vahvistuvat viikko viikolta.

Normaalisti suomalaisten sankoin joukoin kansoittama formula ykkösten Unkarin GP ajetaan tulevana sunnuntaina ilman yleisöä. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Valtteri Bottas on kokenut GP:n kotikisakseen.

– Ei se tietenkään tunnu samalta, kun on tottunut näkemään niin paljon Suomen lippuja. Minulla on myös aika iso fanijoukko Unkarissa. Ikävöin, toivottavasti hyvien, hetkien jakamista heidän kanssaan, Bottas sanaili torstain mediatilaisuudessa.

MM-sarjan kaksi ensimmäistä kilpailua ajettiin samalla radalla Itävallassa. Bottas voitti ensimmäisen kisan, tallitoveri Lewis Hamilton toisen. Hamilton jahtaa jo uransa kahdeksatta voittoa Unkarissa, jossa rata on huomattavasti Itävaltaa hitaampi.

– Tämä rata on hitaampi ja suoria on vähemmän. Red Bull on ollut yleensä vahva tämän tyyppisillä radoilla, joten voimme vain spekuloida, Bottas arvioi voimasuhteita.

Perjantain ensimmäisissä harjoituksissa autoaan Robert Kubicalle lainaava Kimi Räikkönen kommentoi varovaisesti Alfa Romeon mahdollisuuksia Unkarissa.

– Meillä on enemmän nopeutta kuin tulokset osoittavat. Vuosi sitten olimme täällä hyviä, mutta se ei takaa mitään nykyhetkeen. Katsotaan, toivottavasti sijoitumme hieman korkeammalle, Räikkönen sanoi.

Bottaksen viereltä putosi yksi tuolinsahaaja

Vuosittain heinä-elokuussa kiihtyvä tuolileikki tulevan kauden ajopaikoista jatkui Bottaksen näkökulmasta hyvällä signaalilla. Williams vahvisti torstaina, että kanadalainen Nicholas Latifi ja britti George Russell jatkavat tallin kisakuskeina myös 2021.

Viime viikonlopun aika-ajoissa 12. nopeimman ajan heikolla Williamsilla täräyttänyttä Russellia on pitkään puhuttu Bottaksen pallille. 22-vuotias Russell on käynyt läpi Mercedeksen akatemiapolun.

Bottaksella ei ole vielä sopimusta ensi kaudesta Mercedeksen kanssa. Yleensä jatkosopimus on sinetöity vasta lähempänä Bottaksen syntymäpäiviä 28. elokuuta.

Räikkösen sopimus on niin ikään katkolla, mutta "Jäämies" tylsytti terän toimittajien kynästä.

– Kysyitte jatkostani viimeksi viime viikolla. Kerron tulevaisuudestani aivan varmasti ennen ensi kautta, Räikkönen tylytti.