F1-tallin miljardööriomistajan poika jää, toinen kuljettaja saa potkut? Sergio Perez kommentoi nyt huhuja Sebastian Vettelin siirrosta

Sergio Perez on jo saanut yhteydenottoja muista talleista.

Yksi F1-varikon kuumimmista puheenaiheista on tällä hetkellä se, ketkä ajavat ensi kaudella Aston Martinin autoja.

Legendaarinen automerkki liittyy F1-sarjaan, kun Racing Point -talli vaihtaa nimeään. Talvella osuuden Aston Martinista ostanut ja yhtiön puheenjohtajaksi ryhtynyt Lawrence Stroll on myös nykyisen Racing Pointin omistaja – sekä sen toisen kuljettajan Lance Strollin isä.

Vaikka Sergio Perezillä on tallin kanssa monivuotinen sopimus, meksikolaisen paikka on mediatietojen mukaan nyt uhattuna, koska tiimi havittelee riveihinsä Sebastian Vetteliä. Ferrarilta tämän kauden jälkeen sivuun joutuva nelinkertainen maailmanmestari sai jo Red Bullin tallipomolta Christian Hornerilta julkisen tyrmäyksen: tilaa ei Max Verstappenin rinnalta löydy.

Perez kommentoi omaa tilannettaan torstaina Hungaroringillä.

– Formula ykkösissä ei koskaan tiedä ennen kuin kisa alkaa, että todella on siinä mukana. Sen tiedän, että minulla on sopimus. Viikon aikana huhuja tuli julkisuuteen, ja olemme itse asiassa saaneet jo yhteydenoton eräältä tallilta varikolla, Perez kertoi.

– En kerro tallin nimeä. Myös muista luokista on tullut tarjouksia, mikä on sikäli aika yllättävää, että meillä on sopimus ensi kaudesta. Tällä hetkellä kyse on vain huhuista eikä minulla ole muuta lisättävää.

Joidenkin lehtitietojen mukaan Perezin sopimuksessa olisi pykälä, jonka mukaan se voidaan tallin ilmoituksella purkaa heinäkuun loppuun mennessä.

Perez epäonnistui McLarenilla 2013 mutta on muuten ajanut erinomaisen uran keskikastin talleissa saavuttaen kahdeksan palkintosijaa F1-sarjassa. Viime kaudella hän löi Strollin MM-pisteissä 52–21.

Meksikon ESPN uutisoi aiemmin, että niin Haas kuin Alfa Romeokin olisivat olleet keskusteluyhteydessä Perezin manageriin, Ayrton Sennan taustalla aikoinaan vaikuttaneeseen Julian Jakobiin.

Lance Strollin jatko Aston Martinin toisena kuljettajana lienee itsestäänselvyys. Isä-Stroll on rahoittanut poikansa uran ja osti tälle pikkuformuloissa paikan parhaisiin talleihin sekä ykköskuljettajan aseman.

Sergio Perez Steiermarkin GP:ssä viime viikonloppuna.

Racing Point on ollut alkukauden puheenaihe myös autonsa takia. Mercedeksen viimevuotisen auton kopioksi luonnehdittu auto on aiheuttanut keskustelua sääntöjenmukaisuudestaan. Renault teki autosta protestin viime viikonloppuna.