Entinen F1-kuski vakuuttaa: Sebastian Vettel siirtymässä Racing Pointille

Entinen F1-kuljettaja Gerhard Berger uskoo, että Sebastian Vettel ajaa ensi kaudella Racing Pointilla.

Entinen F1-kuljettaja Gerhard Berger on vakuuttunut, että nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel ajaa ensi kaudella Racing Pointin riveissä.

– Kun asioista keskustellaan varikkoalueella, se tarkoittaa usein, että homma on jo sovittu. Se saattaa olla ainoa tapa, jolla hänellä on mahdollisuus voittaa kisoja, Berger raportoi F1-sivuston mukaan Servus TV -kanavalla.

Berger vaikuttaa uskovan vakaasti Vettelin seuraavaan osoitteeseen, vaikka Racing Pointin tallipäällikkö Otmar Szafnauer totesikin viime viikonloppuna Itävallassa, ettei tallilla ole tilaa Vettelille.

Racing Pointin kuljettajakaksikon Lance Strollin ja Sergio Perezin pitkät sopimukset jatkuvat ensi kaudellakin.

– On imartelevaa, kun kaikki ajattelevat, että nelinkertaisen maailmanmestarin pitäisi tulla talliimme. Kenties se johtuu siitä, että automme on hieman nopeampi nyt. Meillä on pitkät sopimukset molempien ajajiemme kanssa, joten on loogista, ettei meillä ole tilaa, Szafnauer sanoi.

Saksalainen Bild-lehti on kuitenkin Bergerin kanssa samoilla linjoilla. Lehden tietojen mukaan Perezin sopimuksessa on pykälä, jonka mukaan Racing Point voi irtisanoa sopimuksen maksamalla meksikolaiselle kookkaan erorahan.

Bildin mukaan Racing Pointin täytyy aktivoida pykälä heinäkuun loppuun mennessä.

Racing Point oli vakuuttavassa vauhdissa Steiermarkin GP:ssä viime viikonloppuna. Rankkasateessa pieleen menneestä aika-ajosta huolimatta Perez nousi kilpailussa 17:sta lähtöruudusta kuudenneksi. Lance Stroll ajoi seitsemänneksi.

Brittitalli on ollut viime aikoina muutenkin otsikoissa. Renault teki viime viikonloppuna protestin, jossa se syyttää Racing Pointia Mercedeksen viime vuoden automallin sääntöjen vastaisesta kopioimisesta. Racing Point on kiistänyt syytökset, ja FIA tutkii asiaa.