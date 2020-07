Lewis Hamilton vaatii F1-talleilta vastuunottoa rasisminvastaisessa taistelussa – ”En ole kuullut Ferrarilta sanaakaan...”

Lewis Hamilton toivoisi talleilta voimakkaampia kannanottoja rasismia vastaan.

Viikonlopun Steiermarkin GP:ssä kauden avausvoittonsa napannut F1-tähti Lewis Hamilton peräänkuuluttaa formulatallien vastuuta taistelussa rasismia vastaan.

Kuusinkertainen maailmanmestari sanoo Guardianin artikkelissa, että kaipaa Ferrarin kaltaisilta suurilta talleilta vahvempaa panosta.

– Red Bullin mekaanikot ovat polvistuneet, mikä on hienoa. Mutta yleisesti katseet kääntyvät Ferrariin, jonka kanssa työskentelee tuhansia ihmisiä. En ole kuullut Ferrarilta sanaakaan, joka viittaisi siihen että he kokisivat olevansa vastuussa. Tarvitsemme sitä talleilta, kaikkien on vedettävä yhtä köyttä, Hamilton sanoo.

Hamilton, 35, on sarjan ainoana tummaihoisena kuljettajana ollut näkyvässä roolissa formuloissa nähdyssä rasisminvastaisessa kampanjoinnissa. Sunnuntain osakilpailuvoittonsa jälkeen hän nosti palkintopallilla nyrkkinsä ilmaan tehden niin sanotun ”black power” -tervehdyksen.

Kuusinkertainen maailmanmestari on myös perustanut toimikunnan, joka rohkaisee tummaihoisia nuoria moottoriurheilun pariin.

– Moni ei tiedä, mikä ongelma on ja jotkut ihmiset kiistävät sen olemassaolon. Siksi minun on perustettava tällainen toimikunta, hän perusteli Guardianin mukaan.

Kuljettajat ovat kauden molemmissa jo ajetuissa osakilpailuissa osallistuneet rasisminvastaiseen kampanjointiin näkyvästi. Kaikki ovat pitäneet päällään paitaa, jossa lukee ”End racism” (suom. lopeta rasismi). Lisäksi suurin osa kuljettajista on polvistunut avajaisseremoniassa tukeakseen syrjintää, rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavaa ”Black lives matter” -liikettä.

Sunnuntaina kuljettajien seremonia ei kuitenkaan mennyt ihan nappiin.

Hamilton nousi sunnuntain voitollaan MM-sarjan kakkoseksi. Hän on kuusi pistettä jäljessä sarjaa johtavaa tallikaveriaan Valtteri Bottasta.

F1-sarja jatkuu tulevana viikonloppuna Unkarin GP:llä.