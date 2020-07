F1-kisan dramaattiset loppuhetket saivat Daniel Ricciardon turhautumaan: ”Hän pakotti meidät molemmat radalta”

Renault-pomo kertoi myös tallin turhauttavista moottoriongelmista.

Renault’n australialaiskuljettaja Daniel Ricciardo on purkanut turhautumistaan sunnuntaina ajetun kauden toisen F1-osakilpailun jälkeen.

Eilisen kilpailun 70:llä eli toiseksi viimeisellä kierroksella sekä Lance Stroll että Lando Norris ohittivat Ricciardon. Lopulta 31-vuotias Ricciardo sijoittui kahdeksanneksi.

Aussi kuitenkin kokee, että 21-vuotiaan Strollin olisi pitänyt saada tilanteesta rangaistus. Racing Pointin kuski pakotti ohitustilanteessa Ricciardon radan ulkopuolelle.

– Ensinnäkin hän ei päässyt varsinaisesti ohi, vaan hän pakotti meidät molemmat radalta, Ricciardo avautui Motorsport.com-sivuston mukaan.

Strollin ja Ricciardon kahakan seurauksena alkukauden sensaatiokuski, McLarenin Norris, pääsi lopulta molemmista ohi. Norris nousi kisan lopussa peräti viidenneksi ohitettuaan viimeisellä kierroksella myös toisen Raicing Point -kuljettajan, etusiipeään kolhaisseen Sergio Perezin.

Kilpailun tuomaristo ei nähnyt Strollin toimissa tuomittavaa. Myös Stroll itse piti ohtiusyritystään normaalina kilpailutilanteena.

– Se oli hyvin haastava tilanne, mutta näin mahdollisuuden. Se oli pieni mahdollisuus, mutta käytin sen hyväkseni. Se oli erittäin hektinen ja jännittävä kierros, Stroll kommentoi.

Ricciardo joutui keskeyttämään avauskisassa teknisten ongelmien vuoksi, nyt sama kohtalo oli toisella Renault-kuljettajalla eli Esteban Oconilla.

– Se on erittäin, erittäin turhauttavaa. Kyse on osista, joita saamme tavarantoimittajalta. Yksityiskohtaisemmin ongelma on jäähdyttimen hitsauksissa. Olemme tarkistaneet kaikki hitsaukset, mutta emme ole löytäneet ongelman syytä, Renault’n toimitusjohtaja Marcin Budkowski kertoi Motorsport.comilla.

Budkowski sanoo, että he käyttivät samanlaisia osia jo talven testeissä, eikä tuolloin havaittu mitään ongelmia. Jäähdyttimen osat kuljetetaan nyt Renault’n Englannin tehtaalle Enstoneen tutkittavaksi, kuten tehtiin myös ensimmäisen osakilpailun jälkeen.

Uusia osia Renault ei ehdi seuraavaan kilpailuun hankkia, joten Budkowskin mukaan talli joutuu tyytymään nykyisten osien korjailuun.

Seuraava F1-osakilpailu ajetaan tämän viikon sunnuntaina Unkarissa, Hungaroringin radalla.