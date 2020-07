Formuloissa kuohuu! Itävallassa säväyttäneestä F1-tallista jätettiin protesti – ovatko ”vaaleanpunaiset mersut” sääntöjen vastaisia?

Racing Point joutuu Itävallan kisajärjestäjien syyniin.

Renault’n F1-talli on jättänyt protestin kilpailijastaan Racing Pointista, kertoo esimerkiksi BBC.

Renault syyttää Racing Pointia siitä, ettei talli ole suunnitellut omaa autoaan vaan kopioinut viime kauden Mercedes-auton. Racing Pointin autoja on kutsuttu ”vaaleanpunaisiksi mersuiksi”, koska yhdenmukaisuuksia Mercedeksen viime vuoden ajopeleihin verrattuna on niin paljon.

BBC:n mukaan Racing Point on myöntänyt, että autoissa on samankaltaisuuksia ja että he ovat paikoin kopioineet vuoden 2019 Mercedestä, mutta tehneet niin sääntöjen puitteissa.

F1-sääntöjen mukaan tallit voivat ostaa toisiltaan tiettyjä osia, mutta jokaisen tallin pitää itse suunnitella tietyt osat. Itsesuunniteltaviin osiin kuuluvat esimerkiksi aerodynaamiset pinnat ja autojen rungot.

– Vahvistamme, että Renault DP World F1 -tiimi on toimittanut pyynnön kilpailun järjestäjille, jotta saisimme selvyyden siihen, onko Racing Point RP20 sääntöjen mukainen, Renault tiedotti The Race -sivuston mukaan.

Racing Point oli viime vuonna valmistajien MM-sarjas seitsemäs. Tällä kaudella se on kahden osakilpailun jälkeen neljäntenä. Tallin kuljettaja Sergio Perez nousi sunnuntain kisan aikana 17. lähtöruudusta kuudenneksi osakilpailun aikana. Tallitoveri Lance Stroll oli seitsemäs.

Molemmat kuskit sekä Racing Pointin edustajisto kutsuttiin Spielbergissä kokoukseen protestiin liittyen kello 20.20 Suomen aikaa.

Renault’n Daniel Ricciardo tuli maaliin kahdeksantena Racing Pointien perässä. Renault’n toinen kuski Esteban Ocon keskeytti tekniseen vikaan.

Viime kaudella Racing Point valitti puolestaan Renault’n jarrujärjestelmästä, mikä johti Renault-kuskien diskaukseen Japanin GP:n jälkeen.

Sunnuntain kisan jälkeen Red Bull -tallin pomo Christian Horner kommentoi, että kaikkien tallien pitäisi varoa Racing Pointin nopeutta. Perez oli viimeisillä kierroksilla ohittaa Red Bullin Alexander Albonin ja nousta neljännelle sijalle, mutta meksikolaiskuski onnistui vain vaurioittaa etusiipeään Albonin autoon.

– Kaikki lienevät huolissaan Racing Pointista. Perez oli kisan lopussa nopeampi kuin Mercedeksen kuskit. Heidän vauhtinsa oli vaikuttavaa, Horner sanoi Race Fans -sivuston mukaan.

Perez putosi kolaroituaan kuudenneksi, kun McLaren kuski Lando Norris porhalsi hänen ohitseen maalisuoralla.