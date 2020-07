Valtteri Bottakselle jäi jossiteltavaa – kuittasi Hamiltonin voiton C Morella: ”Tiimikaveri sai voiton ehkä vähän helpommalla”

Valtteri Bottaksen mukaan haaveet toisesta voitosta putkeen kariutuivat jo aika-ajoihin.

Valtteri Bottas nousi neljännestä lähtöruudusta lopputulosten toiselle sijalle Steiermarkin GP:ssä Itävallassa sunnuntaina.

Bottas onnistui ohittamaan toisena ajaneen Red Bullin Max Verstappenin muutamaa kierrosta ennen maalia ja sinetöimään Mercedekselle kaksoisvoiton. Bottaksen tallikaveri Lewis Hamilton voitti.

– Neljännestä ruudusta lähdin, joten ei se huono kisa ollut. Mielestäni otin ihan hyvät pisteet kotiin. Tietenkin, jos eilinen olisi mennyt paremmin, olisi varmasti ollut mahdollisuus taistella voitosta. Mutta se mahdollisuus meni eilen aika-ajossa. Muuten hyvä, Bottas kommentoi C Moren lähetyksessä.

– Vauhti oli minulla hyvää, kun piti syöttää täysillä. Jos lähtöpaikka olisi ollut parempi, kaikki olisi ollut mahdollista.

Bottas voitti viime sunnuntaina ajetun F1-kauden avauskilpailun samalla Red Bull Ringin radalla. Silloin kisassa riitti sattumuksia ja turva-auto kävi keräämässä kuskit nippuun useaan otteeseen. Bottas ei silloin päässyt ajamaan muilta karkuun, kuten Hamilton sunnuntaina.

– Ei ollut niin tapahtumarikas kisa kuin viimeksi, joten tiimikaveri sai voiton ehkä vähän helpommalla kuin minä. Vielä johdetaan pisteissä ja vauhti on hyvää, joten eteenpäin, Bottas sanoi C Morelle.

Bottas johtaa kahden osakilpailun jälkeen kuljettajien MM-sarjaa 43 pisteellä. Hamilton on toisena kuuden pisteen päässä. Kolmantena on yllätysnimi, McLarenin 20-vuotias Lando Norris, jolla on 26 pistettä.