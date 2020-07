Kimi Räikkösen käytös aiheutti pahennusta ennen Steiermarkin GP:tä – ”Ei ole liikaa pyydetty”

Kimi Räikkösen käytös ennen Steiermarkin GP:tä aiheutti närää. Räikkönen ei suostunut puhumaan suomea ja poistui kesken haastattelun.

Alfa Romeon Kimi Räikkösen käytös aiheutti pientä närää ennen kauden toista F1-osakilpailua, Itävallassa ajettua Steiermarkin GP:tä.

Räikkönen paineli pois kesken F1TV:n haastattelun, eikä suostunut sanomaan sanaakaan suomeksi. Alfa Romeo -kuskia pyydettiin lausumaan muutama sana äidinkielellään haastattelun lopuksi, mutta Räikkönen heilautti kättään ja käveli sanaakaan sanomatta pois.

Koronakriisin vuoksi kovinkaan monella kansainvälisellä toimittajalla ei ole mahdollisuutta matkustaa paikan päälle osakilpailuihin, ja kuskeja on pyydetty kommentoimaan myös omalla äidinkielellään. Räikköstä ei moinen kiinnostanut.

F1 -toimittaja Ben Hunt pohtii Twitterissä, oliko kyseessä kimimäisen viileää käytöstä vai tällä kertaa vain tyly temppu.

Valtaosa Huntin päivitystä kommentoinut katsoja on sitä mieltä, että Räikkösen käytös oli huonoa.

Toinen F1-toimittaja Chris Medland oli sitä mieltä, ettei muutama sana suomeksi olisi ollut liikaa vaadittu.

– Pidän Kimistä ja hänen asenteestaan, mutta Covid-19-kriisi on vaikuttanut lajiin massiivisesti – muutama sana suomeksi faneille ja sponsoreille ei ole liikaa pyydetty. Luulisi että tiimit haluavat epätoivoisesti kaiken mahdollisen huomion ja että kuskit ymmärtäisivät tämän, Medland kirjoitti Twitterissä.

– Ymmärrän täysin, ettei kuskit nauti mediatyöstä, mutta se on pakollinen paha, joka varmistaa sen, että tiimeillä on rahaa rakentaa autoja, joilla kuskit rakastavat ajaa. Kaikkien työhön kuuluu osa-alueita, joista he eivät pidä, Medland jatkoi.

Räikkönen sijoittui Steiermarkin GP:ssä 11:nneksi. Kilpailun voittoon ajoi Mercedeksen Lewis Hamilton ennen tallitoveriaan Valtteri Bottasta. Red Bullin Max Verstappen oli kolmas.