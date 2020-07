F1-avauksen sensaatiokuski kärsii mystisestä vaivasta – ”Jokin aiheuttaa paljon kipua”

Lando Norris joutui vähentämään harjoituskierroksiaan perjantaina.

McLarenin F1-kuljettaja Lando Norris, 20, kärsi perjantaina mystisestä vaivasta, joka pakotti hänet vähentämään ajettuja kierroksia perjantain harjoituksissa. Norris oli toisten harjoitusten kahdeksanneksi nopein ja ajoi 14 kierrosta tallitoveriaan Carlos Saizia vähemmän. Sainz oli viides.

– Olen kärsinyt fyysisesti jostain. En tiedä mistä, mutta kivuliasta se on ollut. Vähensimme kierroksia suunnitellusta määrästä, jotta varmistamme, että olen lauantaina hyvässä kunnosa, Norris kertoi Motorsport Week -sivustolle.

– Olen ihan ok nyt ja pystyn kävelemään, mutta ajaessa jokin aiheuttaa paljon kipua – erityisesti nopeissa mutkissa ja jarruttaessa. Olen syönyt kipulääkkeitä, mutta vaiva on hidastanut minua ja se on melko turhauttavaa. En ole tuntenut itseäni varmaksi autossa.

Norris kertoi, että kipua on ylävartalon alueella.

– En tiedä tarkkaan missä, mutta jossain rinnassani. Kun jarrutan, puristus lisää kipua valtavasti, joten pelkään jarruttaa. Se ei ole kovin ideaalia täällä, Norris paljasti.

Lauantaina McLaren viestitti F1:n virallisten nettisivujen mukaan Norriksen tuntevan olonsa paremmaksi. Kivuliaan ongelman ydin oli tallin mukaan löydetty ja nuori tähtikuljettaja sai hoitoa vaivaansa.

Kipujen lisäksi Norrisia painaa hänen perjantaina saamansa lähtöruudukkorangaistus. Britti ohitti ensimmäisissä harjoituksissa AlphaTaurin Pierre Gaslyn keltaisten lippujen aikana. Norris lähtee sunnuntain kisaan kolme sijaa alempaa, kuin mihin hänen aika-ajosijoituksensa oikeuttaisi.

Nuori brittikuski teki viime sunnuntaina kovan tempun, kun hän ajoi ensimmäistä kertaa urallaan palkintokorokkeelle. Norris oli kauden avauskilpailun kolmas Itävallan Red Bull Ringillä.