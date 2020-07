Mercedeksen tallipäällikkö ymmällään Lewis Hamiltonia kiusaavista ongelmista: ”Emme tiedä, mikä on vikana”

Toto Wolff on huolissaan Lewis Hamiltonin autosta.

Mercedeksen F1-tallin pomo Toto Wolff myönsi, että Lewis Hamiltonin autossa ei ole kaikki kunnossa.

Mercedeksen F1-tallin perjantain harjoitukset Itävallan Red Bull Ringillä eivät sujuneet ilman ongelmia.

MM-sarjaa johtava Valtteri Bottas nousi kyllä Steiermarkin GP:n toisten harjoitusten tulosluettelossa toiseksi Red Bullin Max Verstappenin jälkeen, mutta hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton jäi vaisulle kuudennelle sijalle.

Mercedeksen tallipomo Toto Wolff myönsi PlanetF1-sivuston mukaan, että brittitähden autossa kaikki ei ole kunnossa.

– Keskustelimme asiasta pitkään, mutta lopulta menimme harjoituksiin hieman puolitehoilla. Emme käyttäneet täyttä tehoa, mutta emme myöskään kruisailleet todella hiljaa. Sanotaan, että ajoimme tehoilla, joilla emme yleensä aja perjantaina, Wolff kommentoi itävaltalaiselle ORF-kanavalle.

Vaikka Bottas ajoikin viime viikonlopun Itävallan GP:n voittoon, kamppaili saksalaistalli ongelmien kanssa myös kauden avausosakilpailussa. Tuolloin huolia aiheuttivat molemmissa autoissa vaihdelaatikon sensoriongelmat, joita talli on koittanut korjata kuumeisesti läpi viikon.

– Tällä hetkellä olemme vähän pimennossa, etenkin Lewisin aikojen suhteen. Autossa on ongelma, mutta tällä hetkellä emme tiedä mikä on vikana. Auto käyttäytyy aivan miten sattuu hitaissa ja keskinopeissa mutkissa. Meillä on kuitenkin dataa kaikkeen liittyen ja aikaa perehtyä siihen, Wolff kuvasi tilannetta.

Lewis Hamilton ei ollut huippuvauhdissa Steiermarkin GP:n harjoituksissa.

Verstappenin ja Bottaksen jälkeen nopeimmat ajat perjantain jälkimmäisissä harjoituksissa kellottivat Racing Pointin kuljettajat Sergio Perez ja Lance Stroll. Hamiltonin edelle ehti myös McLarenin Carlos Sainz.

On toki mahdollista, että Mercedes säästelee parasta iskukykyään lauantain aika-ajoihin. Wolff ei kuitenkaan myönnä, että talli piilottelisi todellista vauhtiaan.

– Verrattuna viime viikonloppuun Verstappen ja etenkin Racing Pointin autot ovat parantaneet. Kaikki muut ovat hitaampia kuten me, itävaltalainen tallipomo analysoi.

Perjantain harjoitusten tulokset voivat nousta vielä arvoon arvaamattomaan, sillä Spielbergissä sijaitsevan radan seudulle on lauantaiksi luvattu poikkeuksellisen huonoa säätä.

Jos aika-ajoja ei pystyttäisi ajamaan lauantaina tai sunnuntaiaamuna ennen kilpailua, lähtöjärjestys määräytyisi perjantain tulosten mukaan. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä.