Rakastuneesta Valtteri Bottaksesta tuli voittaja – asiantuntijat kertovat, mitä onnellisuus saa aikaan huippu-urheilijassa

Valtteri Bottas on onnellinen mies. Hän ja Tiffany Cromwell näyttivät tunteensa F1-kauden avausviikonloppuna koko maailmalle.

Umpirakastunut Valtteri Bottas ajaa nyt kenties kovempaa ja itsevarmemmin kuin koskaan. Urheilupsykologit kertovat, miten rakastuminen vaikuttaa huippu-urheilijaan.

F1-tähti Valtteri Bottas on viime kuukausien ajan näyttänyt säteilevän kilpaa naisystävänsä, australialaisen huippupyöräilijä Tiffany Cromwellin kanssa.

IS:n Bottaksen lähipiiristä saamien viestien mukaan Bottas on nyt onnellisempi kuin koskaan, suorastaan euforinen.

Myös radalla kulkee.

Viime viikonloppuna miljoonat F1-fanit todistivat, kuinka Bottas hurjasteli Mercedeksellään, niin aika-ajojen kuin 71 kierrosta kestäneen Itävallan osakilpailun voittoon.

Normaalisti silmäätekeviä julkisuudenhenkilöitä ja kuljettajien puolisoita kuhiseva varikkoalue oli Spielbergissä poikkeuksellisen hiljainen.

Bottaksen Tiffany-rakas oli kuitenkin paikalla. Kuherrusvaihettaan elävä pariskunta nähtiin hempeilevän rata-alueella avoimesti kauden ensimmäisen kisaviikonlopun aikana.

Ilta-Sanomat kysyi kolmelta meritoituneelta urheilupsykologilta, miten rakastuminen, onnellisuus ja tasapainoinen yksityiselämä vaikuttavat huippu-urheilijan suoritustasoon.

– On olemassa paradoksi, että pitää uskaltaa hävitä onnistuakseen. Jos ihminen on rakastunut tai onnellinen ja elämä tasapainossa, niin häviön tai epäonnistumisen merkitys pienenee, urheilupsykologi ja entinen huippukiekkoilija Tuomas Grönman kertoo.

Menestyminen urheilussa on monen tekijän summa, mutta tasapainoisella yksityiselämällä ja toimivilla ihmissuhteilla on asiantuntijoiden mukaan tärkeä roolinsa.

Onnellinen Bottas

Asiantuntijat korostavat yhteen ääneen, että toimivat ihmissuhteet auttavat esimerkiksi palautumaan stressaavasta urheilusuorituksesta.

– Huippu-urheilijalla urheilijan identiteetti on yleensä todella vahva. Sen rinnalla elämässä on hyvä olla tasapainottamassa muitakin rooleja. On tärkeä voimavara, jos voi kokea itsensä myös puolisona, poikaystävänä, tyttöystävänä tai vaikka kummisetänä, Olympiakomitean urheilupsykologi Hannaleena Ronkainen sanoo.

– On hyvä, että mieleen mahtuu muutakin kuin urheilua. Terveet ihmissuhteet ovat tärkeitä ja niissä voi aidosti kokea olevansa ja tulla nähdyksi jonain muuna kuin urheilijana, Ronkainen jatkaa.

Rakastavaiset viettivät koronakevään muun muassa Bottaksen kotimaisemissa Nastolassa sekä Lapin erämaamökissä yhteisen pyöräilyharrastuksen parissa.

Nastolalainen on kertonut olevansa myös paremmassa fyysisessä kunnossa kuin koskaan aiemmin. Sitä on auttanut, että pyöräilystä pitävän F1-ässän harjoituskaverina on kova ammattilainen.

Valtteri Bottas juhli Itävallassa kauden avauskilpailun voittoa johdettuaan kisaa lähdöstä maaliin.

– Kyllähän se auttaa. Olemme pystyneet tekemään melkein kaikki treenit kimpassa, Bottas paljasti Ilta-Sanomille viikko sitten.

Bottas on ollut aina kovassa kunnossa, mutta nyt hän on uransa parhaassa, mistä kertoo tuore pyörätesti.

Bottas kertoi IS:lle, että hänen maksimaalinen hapenottokykynsä oli parantunut peräti 15 prosenttia aiemmista testeistä.

– Teen testin 1–2 kertaa vuodessa, ja edellisen tein viime vuoden loppupuolella. Sitä se näköjään teettää, kun ei koko aikaa tarvitse matkustaa aikaerossa ja stressata. Nyt pystyi harjoittelemaan pitkään systemaattisesti, minkä lisäksi oli aikaa palautuakin, Bottas kertoi.

Grönmanin mukaan urheilija alkaa herkästi puristaa rattia, jos häviön merkitys korostuu. Onnellisuuden tai menestymisen jahtaaminen saattaa muuttua esteeksi, ja usein ihminen saavuttaakin juuri sen, mistä uskaltaa luopua.

– Jos huippu-urheilija lyö kaiken peliin, eikä elämässä ole muuta sisältöä, niin silloin saattaa ajatella, että on pakko onnistua. Häviön merkitys ja paineet kasvavat liian isoiksi, jos urheilusuoritus alkaa määrittää, kuinka hyvä on ihmisenä, urheilu- ja työterveyspsykologina työskentelevä Grönman kertoo.

Grönman kertoo, että itseluottamuksen menettänyt urheilija ajautuu helposti negatiiviseen kehään.

– Kognitiivisen psykologian ydin on ajattelu, tunne ja käyttäytyminen. Epävarmaa ajattelua seuraa epävarma tunne, joka johtaa epävarmaan suoritukseen, entinen NHL-pelaaja sanoo.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtava asiantuntija, psykologi Niilo Konttinen on työskennellyt muun muassa rallikuskien ja jääkiekkoilijoiden kanssa.

Konttisen mukaan on selvä asia, ettei siviilielämää voi erottaa huippu-urheilijan työstä.

– Urheilussa kokonaisuus ratkaisee. Psyyken kannalta inhimilliseen suorituskykyyn vaikuttaa moni asia, mutta urheilun ulkopuoliset asiat heijastuvat aina tavalla tai toisella suoritukseen, Konttinen sanoo.

Viime kaudella Bottaksesta paljastui uusi puoli.

Liiallisesta kohteliaisuudesta kritisoidusta, pedantista suomalaisesta kuoriutui räväkämpi ja suoraviivainen kuljettaja. Hän sai lempinimen Paha Bottas.

Kauden päätteeksi hän erosi vaimostaan Emilia Pikkaraisesta.

Tällä kaudella uho on poistunut ja tilalla on seesteisen rauhallinen, mutta voitontahtoinen ja päättäväinen huippukuski.

– Bottaksen tausta-asiat ovat kunnossa. Se ilman muuta vaikuttaa siihen, että hän saa noin hyvin potentiaaliaan irti. Meitä ohjaavat erilaiset motiivit. Osa niistä saa meidät lähestymään asioita ja osa välttämään. Tässä tilassa hän pystyy keskittymään olennaiseen ja lähestymään paineista kilpailutilannetta niin, että hän saa psyyken tasolla kaiken irti, Konttinen jatkaa.

Olympiakomitean urheilupsykologi Ronkainen kertoo, että kun ihmissuhderintamalla menee hyvin, mieli on kevyempi ja se näkyy suorituskyvyssä.

– Suorituskyvyn näkökulmasta psyykkinen stressi on kuormittava tekijä ja hankaluudet ihmissuhteissa saattavat vaikuttaa negatiivisesti. Huippu-urheilu vaatii puolisoltakin paljon. Huippu-urheilu on kokonaisvaltaista, vaatii kurinalaisuutta ja tiukkaa aikataulusta. On tärkeää, että puolisokin ymmärtää huippu-urheilun lainalaisuuksia, Ronkainen kommentoi.

Bottaksen rinnalla kulkeva Tiffany-rakas itsekin menestynyt urheilija äärimmäistä suorituskykyä vaativassa maantiepyöräilyssä. Hän on voittanut urallaan muun muassa kaksi Italian ympäriajon etappia.

Tänä viikonloppuna nähdään, jatkuuko Bottaksen hurmos myös Itävallan toisessa osakilpailussa. Moottoriurheilua seuraavan Konttisen mukaan on mielenkiintoista seurata, miten Hamilton pystyy seuraavissa kisoissa vastaamaan Bottaksen heittämään haasteeseen.

– Bottaksen menestyminen vaikuttaa varmasti myös Hamiltonin suoritukseen, kun voittamaan tottuneen kuljettajan tallikaveri on nyt edellä. Bottaksella on paljon mahdollisuuksia edessään, Hamiltonilla puolestaan mestaruus puolustettavanaan ja enemmän hävittävää, Konttinen puntaroi.