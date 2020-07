Hamilton murjaisi vitsin Alonsosta ja Räikkösestä – 20-vuotias tähti F1-legendan paluusta: ”Luulen pärjääväni hänen kanssaan”

Fernando Alonso ja Lewis Hamilton toimivat tallikavereina, kun Hamilton debytoi F1-sarjassa kaudella 2007.

Formula 1 -talli Renault vahvisti keskiviikkona, että espanjalaiskuljettaja Fernando Alonso palaa F1-sirkukseen ensi kaudella.

38-vuotias Alonso voitti kaksi maailmanmestaruutta, juuri Renault’lla, vuosina 2005 ja 2006.

Kauden 2021 aikana Alonso täyttää 40 ikävuotta. Kuusinkertainen mestari, Mercedes-tallin Lewis Hamilton ei kuitenkaan epäile laisinkaan, etteikö Alonso olisi F1-kilpailuihin vaadittavassa kunnossa.

Alonso ja Hamilton kävivät taannoin rajuja kilpailuja toisiaan vastaan. Hamilton debytoi F1-sarjassa kaudella 2007, jolloin hän ajoi McLarenilla Alonson tallikaverina. Kaudeksi 2008 Alonso siirtyi takaisin Renault-talliin.

– En tiedä vielä, millaista on olla 40-vuotias, joten en tiedä, millainen haaste se fyysisesti on. Michael Schumacher kuitenkin palasi formula ykkösiin sen ikäisenä ja oli fyysisesti mahtavassa kunnossa. En epäile, etteikö Fernando pysty siihen, Hamilton kommentoi Motorsport.com-sivustolla.

– Kokemus on ehdottoman tärkeää. Jokainen tiimi pyrkii kehittymään ja menemään eteenpäin. Alonson kokemus voi auttaa tiimiä etenemään juuri oikeaan suuntaan. Se on ehdottomasti bonus, Hamilton lisäsi.

Alonso (vas.) ajoi kaudella 2018 McLaren-tallissa. Ensi kaudella hän palaa formula ykkösiin Renault’n leivissä.

Tällä kaudella F1-sarjan vanhin kuljettaja on 40-vuotias Kimi Räikkönen. Hamilton, 35, on toiseksi vanhin. Niinpä Hamilton vitsailee Motorsportin jutussa, että Alonson paluu on pelkästään hyvä juttu, sillä se tiputtaa hänet kolmanneksi vanhimmaksi – toisaalta Räikkösen jatkosta ei vielä ole varmuutta.

Myös monet muut kuljettajat, kuten viime viikonloppuna F1-kauden avauskisan voittanut Mercedeksen Valtteri Bottas, toivottivat Alonson tervetulleeksi Racefans-sivuston jutussa.

– Hyvä saada hänet takaisin. Hän on voittanut mestaruuksia ja hän on iso nimi lajissa. Kuten Lewis sanoi, on tärkeää, että lajissa ovat mukana kaikki maailman parhaat kuljettajat, Bottas lausui.

Nuoremmatkin kuljettajat, kuten McLarenin 20-vuotias Lando Norris, odottavat Alonsoa vastaan ajamista.

– Odotan innolla haastetta. Hän on hyvä kaveri, kunnioitan häntä ja luulen pärjääväni hänen kanssaan. Onnittelut hänelle paluusta ja toivottavasti ensi vuonna nähdään hyviä taisteluita, Norris tuumi.