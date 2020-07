Valtteri Bottas ja Mercedes saivat helpotusta huoliinsa

Bottas kirjasi päivästä kolmossijan aamuharjoituksista ja kakkossijan iltapäivän ajoista, sekä kaikkiaan 66 kierrosta.

Mercedeksen Valtteri Bottas sai loistoalun formula ykkösten kauteen viime sunnuntain voitolla Itävallan gp:ssä, mutta tallilla oli huolia autojensa luotettavuuden kanssa.

Tänään talli ja Bottas palasivat samalle radalle, kun Itävallan ”tuplan” toinen viikonloppu alkoi harjoituksilla.

Bottas kirjasi päivästä kolmossijan aamuharjoituksista ja kakkossijan iltapäivän ajoista, sekä kaikkiaan 66 kierrosta. Suomalaiskuljettajan mukaan päivä oli ”hyvin hyödyllinen”.

– Oli paljon tehtävää ja analysoitavaa viime viikonlopun jälkeen, joten ensimmäisissä harjoituksissa yritimme lähinnä katsoa, olemmeko saaneet luotettavuushuolet hälvenemään. Siinä on vielä miettimistä, mutta luulen, että edistystä on tullut, joten se on hyvä juttu, Bottas kertoi medialle harjoitusten jälkeen.

– Käytimme myös ylimääräisen rengassetin, koska huomenna (aika-ajopäivänä) sataa melkeinpä varmasti. Painoin vähän kovempaa tuon setin kanssa, ja vaikka tämä nyt ei ollutkaan sellaista kuin aika-ajoissa, niin hauskaa se oli.

F1:ssä ajetaan nyt ensimmäistä kertaa kaksi kisaa saman kauden aikana samalla radalla. Bottakselle Spielbergin rata alkaakin tuntua jo varsin tutulta. Tärkeää tälle viikonlopulle on myös viime viikolla kerätty luottamus itseen.

– Nyt tuntui erilaiselta kuin viime viikonloppuna, meillä on yksi rupeama jo vyöllä tällä samalla radalla. Joten tunsin oloni todella luottavaiseksi heti alusta alkaen. Olo autossa tuntuu yhä hyvältä, mikä on hyvä, mutta loppujen lopuksi vasta kaksi seuraavaa päivää ratkaisevat, Bottas päätti.