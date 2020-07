Sebastian Vettel myönsi: neuvotteli Renaultin kanssa ennen Alonsoa, avoin Red Bullille

Vettelin uran jatko on edelleen avoinna. Kuski mediatilaisuudessa Itävallassa torstaina.

Vettel ei tyrmännyt mahdollisuutta palata talliin, jossa voitti kaikki neljä MM-titteliään.

Torstaina uutisoitiin huhuja, joiden mukaan Ferrarin tämän kauden jälkeen jättävää Sebastian Vetteliä oltaisiin viemässä Red Bull -talliin.

Motorsport-total.com-sivuston päätoimittaja vetosi sisäpiirilähteeseen, jonka mukaan tallin omistaja Dietrich Mateschitz olisi pyytänyt tallipäällikkö Helmut Markoa tuomaan ”kadonneen pojan” kotiin. Marko kuitenkin toppuutteli puheita myöhemmin torstaina.

– Meillä ei ole tilaa Vettelille. Olemme sitoutuneet (Alexander) Alboniin, ja olemme tyytyväisiä häneen. Albon on puoliksi thaimaalainen, ja Red Bull on 51-prosenttisesti thaimaalainen, Marko sanoi.

Vettel kertoo F1i-sivustolla olevansa avoin mahdollisuudelle ajaa energiajuomajätin tallissa, jonka riveissä hän on myös voittanut kaikki neljä maailmanmestaruuttaan.

Saksalainen vihjaili aiemmin mahdollisesti päättävänsä uransa, mikäli hän ei saisi ensi kaudelle sopimusta. Red Bullin kohdalla hän ei kuitenkaan pidä mahdottomana välivuotta ja sopimusta kaudelle 2022.

– Tiedän, miksi he olivat vahvoja silloin aiemmin, ja he ovat edelleen haastajia. Heillä on auto, jolla voi voittaa kisoja, joten totta kai se olisi kiinnostavaa, Vettel puntaroi.

Samalla Vettel kertoi käyneensä neuvotteluita myös Renaultin kanssa, joka uutisoi keskiviikkona kiinnittäneensä kuskilegenda Fernando Alonson tiimiinsä ensi kaudesta lähtien.

– Kyllä, mutta ilmiselvästi en missään vaiheessa tarpeeksi konkreettisella tasolla, perusteellisesti tai todellisesti. Kuten hyvin nähdään, he ovat lähteneet toiseen suuntaan. Se ei muuta kannaltani paljon mitään.