Mika Salo ottaa kantaa Sebastian Vettelin hankalaan tilanteeseen – tämän tallivaihtoehdon hän nostaa esiin

Mika Salon mielestä saksalaiskuskin väläytetty paluu Red Bullille kuulostaa oudolta.

Ferrarin F1-kuljettajan Sebastian Vettelin tulevaisuus on puhuttanut siitä lähtien, kun talli ilmoitti, ettei nelinkertaisen maailmanmestarin sopimusta jatketa.

Tuoreimpien huhujen mukaan Vettel olisi siirtymässä takaisin Red Bullille, jonka kuljettajana 33-vuotias saksalainen voitti neljä peräkkäistä maailmanmestaruutta vuosina 2010–2013.

Siirto ei ole kuitenkaan aivan yksinkertainen asia eikä kirkossa kuulutettu. 22-vuotias hollantilaiskuljettaja Max Verstappen on Red Bullin tulevaisuus, ja toisaalta tallin toinen kuljettaja Alexander Albon aloitti kautensa vahvasti.

Red Bullin urheilujohtaja Helmut Marko ilmoittikin, että talli on sitoutunut Alboniin.

Motorsport-total.com -sivuston päätoimittaja Christian Nimmervoll pohti artikkelissaan, mitä pitäisi tapahtua jotta siirto voisi toteutua. Hän listasi kolme asiaa, jotka ovat elinehtoja Vettelin paluulle.

– Ensiksi: Albonin suorituskyvyn on laskettava edelleen jyrkästi suhteessa Verstappeniin. Hän olisi voinut voittaa Spielbergissä (kauden avannut Itävallan GP), mutta jää silti jälkeen puhtaassa nopeudessa, Nimmervoll kirjoitti.

– Toiseksi: Red Bull -tallin omistajan Dietrich Mateschitzin on onnistuttava myymään idea thaimaalaiselle Yoovidhyan perheelle, joka omistaa 51 prosenttia koko Red Bull -imperiumista.

– Kolmanneksi: Vettelin täytyy todella haluta sitä. Ja hänellä on oltava kanttia operoida toisen huippulahjakkaan nuoren kuljettajan tallikaverina, sillä Charles Leclerc vaihtuisi Verstappeniin.

Kauden avauskilpailu Itävallassa ei sujunut Vettelin toiveiden mukaisesti.

F1-sarjan virallinen verkkosivusto formula1.com leikitteli jo keskiviikkona ajatuksella Vettelin paluusta Red Bullille.

Sivusto pohti että mahdollinen paluumuutto olisi tavallaan samaa jatkumoa kuin Kimi Räikkösen paluu Sauberille (nykyään Alfa Romeo) ja tällä viikolla uutisoitu Fernando Alonson paluu Renault’lle.

Artikkelissa mainitaan kuitenkin, että Red Bull eroaa edellä mainituista talleista sillä tavalla, että se ei tarvitse tähtikuljettajaa. Verstappenissa tallilla on jo sellainen.

Entinen F1-kuski ja nykyinen asiantuntija Mika Salo on kuullut huhut Vettelin Red Bull -paluusta, mutta ei pitänyt niitä erityisen uskottavina.

– Kuulostaisi hassulta, että Red Bull ottaisi Vettelin takaisin, koska heidän junioriohjelmansa tuottaa jatkuvasti hyviä kuskeja. Albon olisi voittanut edellisen kisan, ellei olisi törmännyt Hamiltoniin. Vettel on kuitenkin menossa jyrkkää alamäkeä, Salo sanoi IS:lle.

– Kuulostaa oudolta, mutta toisaalta formula ykkösissä tapahtuu paljon outoja asioita.

Mika Salo ei usko Vettelin Red Bull -siirtoon.

Salo näkee asetelman hankalana myös Vettelin kannalta, koska tämä tuskin suostuisi Verstappenin kakkoskuskiksi. Tallissa on tällä hetkellä hyvä dynamiikka, kun Verstappen on selkeä ykkönen, ja toisena kuljettajana on toinen nuori lahjakkuus.

Yhteensä 111 kilpailua rata-autoilun kuninkuusluokassa ajaneella Salolla on myös näkemys siitä, mikä on Vettelin todennäköisin osoite kuluvan kauden jälkeen.

– Vettel varmasti yrittää nyt joka puolelle, että saisi voittaja-auton, mutta uskon että Aston Martiniin hän joutuu tyytymään. Sinne Lance Strollin tallikaveriksi. En oikein jaksa uskoa Red Bull -huhuihin.

Strollin miljardööri-isän Lawrence Strollin omistama Racing Point muuttuu ensi kaudella Aston Martiniksi. Tallilla on sopimus myös meksikolaisen Sergio Perezin kanssa.

Red Bullin neuvonantaja, tallin kuskiohjelman pomo Helmut Marko ilmoitti myös, että tallin ovi Vettelille on suljettu.

– Meillä ei ole tilaa Vettelille. Olemme sitoutuneet Alboniin ja olemme tyytyväisiä häneen. Albon on puoliksi thaimaalainen, ja Red Bull on 51-prosenttisesti thaimaalainen, Marko sanoi toiselle saksalaismedialle Auto, Motor und Sportille.

Vettelin kauden avauskisa Itävallassa oli pettymys, sillä saksalainen jäi kymmenennelle sijalle. Vasta 11. ruudusta kisaan startannut Vettel heikensi asemiaan entisestään kolaroimalla Carlos Sainzin kanssa.