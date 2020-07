Kimi Räikköseltä rohkaiseva kommentti Alfa Romeosta

Valtteri Bottaksen ajaman Mercedeksen vaihdelaatikon sensorivika on paikannettu, muttei vielä korjattu.

Valtteri Bottas ajoi viime sunnuntaina paalulta komeaan voittoon formula ykkösten MM-sarjan kauden avauskilpailussa.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen kuului puolestaan niiden yhdeksän epäonnisen joukkoon, joiden kilpailu Itävallan Spielbergissä päättyi ennen aikojaan.

Myös Mercedeksellä oli teknisiä ongelmia, jotka Bottas toivoo tallin korjanneen, kun Spielbergissä kisataan viikonloppuna toistamiseen.

Mercedeksen murheena oli vaihdelaatikkoon liittyvä sensorivika, jonka takia Bottasta ja Lewis Hamiltonia kehotettiin välttämään radan kanttareita.

Tallin strategi James Vowles kertoi keskiviikkona Autosportille, että Mercedes on työskennellyt ongelman parissa, mutta Spielbergin rata on auton tekniikalle raju.

– Tosiasia on, että rata on todella aggressiivinen, erityisesti kanttarien osalta. Niiden päältä on pakko ajaa hyvän kierrosajan saavuttamiseksi, mutta se aiheuttaa myös paljon tärinää autoon. Vaihdelaatikko on täynnä elektroniikkaa, joka kärsii siitä, Vowles sanoi.

– Luotan täysin siihen, että vika saadaan korjattua, mutta milloin? Haluamme totta kai päästä maaliin ja saada täydet pisteet. Ajamme perjantaina eri asetuksilla ja katsomme, miten se vaikuttaa. Meidän pitää ehkä ajaa eri tavalla, mutta olemme perjantain jälkeen viisaampia, Bottas pohti.

Aika-ajopettymyksen jälkeen hyvään kisavauhtiin yltäneen Kimi Räikkösen kilpailu keskeytyi, kun suomalaisen Alfa Romeon oikea eturengas irtosi uusintastartissa kilpailun loppupuolella.

Aika-ajoissa suomalaisen vauhti riitti vasta toiseksi viimeiseen lähtöruutuun, mikä ei suomalaisen mielestä kerro koko totuutta.

– Olimme hieman parempia kisaoloissa kuin aika-ajoissa. Tietysti aika-ajoissa puhutaan vain yhdestä kierroksesta, emmekä onnistuneet. En kuitenkaan usko, että olemme niin kaukana tasosta, jolla haluamme olla, Räikkönen pohti.

– Kokonaisuutena meidän pitää kehittyä yhdessä jos toisessakin asiassa. Meillä on muutamia ideoita tälle viikonlopulle. Katsotaan, pystymmekö kehittymään ja saamaan parempia tuloksia.

Talleista viime viikonlopun suurin pettyjä oli Red Bull, joka ei saanut kotiradallaan kumpaakaan autoaan maaliin saakka.

Max Verstappenin kilpailu keskeytyi 11. kierroksella ja Alex Albonin matka tyssäsi neljä kierrosta ennen maalia. Moottorivalmistaja Hondan mukaan viat on paikannettu ja korjattu, vaikka aikaa on ollut rajallisesti.

– Molempien autojen ongelmat liittyivät elektroniikkaan, mutta johtuivat eri syistä. Olemme analysoineet viat ja tehneet korjauksia täksi viikonlopuksi. Moottorit eivät vaurioituneet lainkaan, sanoi Hondan tekninen johtaja Toyoharu Tanabe F1-sarjan verkkosivuilla.

Kauden toinen Itävallan gp ajetaan sunnuntaina.