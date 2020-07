Kimi Räikkönen kommentoi Ferrarin ja Sebastian Vettelin tilannetta – ei usko suosimiseen

Ferrarilla aiemmin ajanut Kimi Räikkönen ei usko, että Charles Leclerciä suositaan tallissa.

Ferrarin suorituskyky oli viime viikonloppuna Itävallan GP:ssä suuri pettymys, vaikka Charles Leclerc onnistuikin nostamaan punaiset kilpailussa palkintopallille.

Aika-ajoissa 11. lähtöruutuun jäänyt ja kilpailussa vain yhden pisteen 10. sijallaan ottanut Sebastian Vettel jättää tallin kauden jälkeen, sillä Ferrari ei tarjonnut Vettelille jatkosopimusta.

Saksalaiskuljettaja ihmetteli viime sunnuntaina autoaan, joka hänen mukaansa tuntui aivan erilaiselta kuin aiemmin viikonloppuna.

Spekulaatiot ovat käyneet kuumana siitä, suosiiko Ferrari pitkän jatkosopimuksen tehnyttä helmeään Leclerciä Vettelin kustannuksella.

Ferrarilla 2007–09 ja 2014–18 ajaneelta Kimi Räikköseltä kysyttiin torstaina Steiermarkin GP:n lehdistötilaisuudessa, uskooko hän Leclercin saavan Ferrarilta parempaa kohtelua kuin Vettel, joka löi Räikkösen pisteissä heidän kaikilla neljällä yhteisellä kaudellaan Maranellossa.

– Olen varma, että he molemmat saavat tismalleen samaa kohtelua. On heidän parhaakseen saada molemmilla autoilla parhaat mahdolliset tulokset, joten en näe syytä, miksi he tekisivät mitään, Räikkönen sanoi RaceFansin mukaan.

Vettel oli viime viikolla suorapuheinen ja vahvisti tiedot siitä, ettei Ferrari edes tarjonnut hänelle jatkodiiliä. On spekuloitu, että Vettelin ja tallipomo Mattia Binotton välit olisivat jäätyneet.

– Puhuin hänen (Vettel) kanssaan viime viikonloppuna nopeasti, muistaakseni ennen kisan starttia. Se on kaikki mitä tiedän. En tiedä mitä siellä tapahtuu eikä se ole asiani, joten olisi epäreilua kommentoida, kohdellaanko jotakuta huonosti vai ei, koska en tiedä heidän tilannettaan.

– Epäilen, että heillä olisi niin huonot välit kuin mitä ihmiset puhuvat. Joskus se vain menee niin, että saat lähteä tallista tai valitset tallista lähtemisen, miten päin se sitten onkaan.