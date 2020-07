Lewis Hamiltonin koira ryhtyi vegaaniksi – asiantuntija huolestui: ”Lihassa on koirien tarvitsemia ravintoaineita”

Asiantuntija on huolissaan Lewis Hamiltonin vegaanista ruokaa syövän Roscoe-koiran ravintoarvoista.

F1-sarjan kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton kertoi englanninbulldogginsa Roscoen siirtyneen vegaaniseen ruokavalioon. Asiantuntijan mukaan tästä voi kuitenkin koitua koiralle haittaa.

– Ravinnollisesti tasapainoinen ruokavalio on koiralle välttämätön. Lihassa on tärkeitä vitamiineja ja koirien tarvitsemia ravintoaineita, Britannian eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Daniella Dos Santos sanoo The Sunin artikkelissa.

– Vegaanista ruokavaliota nauttiva koira voi tarvita synteettisiä lisäravinteita, hän jatkaa.

Hamilton julkaisi tiistaina koiransa Instagram-tilillä kuvan, jossa kertoi tämän ryhtyneen vegaaniksi. Hän kertoi ruokavalion muutoksen johtaneen useisiin positiivisiin vaikutuksiin.

– Hei kaverit, Roscoe on nyt täysin vegaani. Siitä lähtien, kun hän siirtyi vegaaniseen ruokavalioon, hänen turkkinsa on pehmentynyt, hänen turvonneet tassunsa ovat parantuneet, niveltulehdus ei enää vaivaa ja hänen hengitystiensä ovat avautuneet. Olemme molemmat todella iloisia tuloksista, julkaisussa luki.

Hamilton sijoittui F1-kauden avanneessa Itävallan osakilpailussa neljänneksi. Hallitseva maailmanmestari tuli maaliin toisena tallikaverinsa Valtteri Bottaksen perässä, mutta viiden sekunnin aikasakko pudotti sijoitusta parilla pykälällä.

Sarja jatkuu jälleen Itävallassa tulevana viikonloppuna