Sebastian Vettelin ex-tallikaveri puhuu suoraan F1-tähden vaikeuksista: ”Suhde on ohi, avioliitto on ohi”

Kausi on vasta alkanut, mutta Vettelille se on jo nyt painajainen.

Ferrarin tämän kauden jälkeen jättävän Sebastian Vettelin kauden avaus oli enemmän tai vähemmän surkea.

Nelinkertainen maailmanmestari sijoittui Itävallan avaus-GP:ssä vasta kymmenenneksi. Lisäksin Vettelin nimi ja tilanne on ollut lajiväen huulilla viikkotolkulla, ensin Ferrari-sopimuksen päättymisestä ja sen vauhdittamana saksalaiskuskin tulevaisuudesta.

Italialaistallin päätös olla tarjoamatta Vettelille uutta sopimusta tuli hänellekin yllätyksenä, minkä kuski paljasti juuri ennen viime viikonlopun kisaa.

Nyt oman näkemyksensä Vettelin tilanteesta antoi tämän entinen tallikaveri, 2016 kilpauransa päättänyt Mark Webber. Kaksikko edusti Red Bullia yhdessä kausilla 2009–2013.

– Suhde on ohi. Kemia on kadonnut. Avioliitto on ohi, Webber tiivistää In The Fastlane -podcastissa Motorsport-Total.comin mukaan.

Vettel jäi Itävallassa kauas taakse tallikaveristaan Charles Leclercistä, joka ajoi kisan kakkoseksi Valtteri Bottaksen jälkeen. Webber näkee, ettei Vettel tule jahtaamaan kärkeä kauden aikana muutoinkaan.

– Sebastian pukeutuu punaiseen, hän ajaa punaista autoa, mutta hän on siellä itsensä takia. Joissain skenaarioissa toivoisi, että se olisi pian ohi, koska se on melko ilmiselvää, Webber toteaa.

– Mitä nopeammin se on ohi, sen parempi kaikille.

Vettel sai tiedon Ferrari-aikansa päättymisestä puhelimitse, mikä ilmentää Webberin mukaan epätervettä suhdetta kuskin ja tallin välillä.

Mark Webber Red Bullin väreissä 2010.

Spekulaatiot entisen maailmanmestarin tulevaisuudesta ovat käyneet kuumina. Vettel on vihjannut, että mikäli uutta tallia ei ensi kaudeksi löydy, hänen F1-uransa voi siinä tapauksessa päättyä tähän kauteen.

– Jos olette valmiita sulkemaan oven, niin teidän pitää varautua, turha odottaa, että se enää aukeaa. Joten tämä täytyy ottaa päätöksiä tehdessä huomioon ja tämän takia en kiirehdi mitään. Nyt on hyvä saada kausi käyntiin ja seuraavat viikot ja kuukaudet tuovat todennäköisesti selvyyttä asiaan, Vettel määritti aiemmin.

F1 jatkuu tänä viikonloppuna toisella kisalla Itävallan Spielbergissä.