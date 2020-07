Valtteri Bottaksen pomo lähetti tiukan viestin Red Bullin F1-tallille: ”Hanskat on tiputettu”

Mercedeksen F1-tallin päällikkö Toto Wolff ei sulattanut kilpailijan protesti-intoa.

Mercedeksen Valtteri Bottas juhli F1-kauden avanneessa Itävallan GP:ssä upeaa voittoa dramaattisen kilpailun päätteeksi.

Saksalaistallin viikonloppu ei kuitenkaan ollut vailla ongelmia.

Hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton sai sunnuntaina lähtöruudukkorangaistuksen, joka pudotti hänet toisesta ruudusta viidenneksi.

Itävallan gp:n tuomaristo kerkesi jo lauantaina päästää Hamiltonin pälkähästä tutkittuaan, jättikö tämä hidastamatta keltaisten lippujen alueella Bottaksen ajauduttua ulos radalta.

Red Bull kuitenkin teki päätöksestä protestin, ja sunnuntain uudessa käsittelyssä tuomio muuttui.

Hamiltonin auton kamera todisti, että brittitähden edessä näkyi keltainen valopaneeli radan viidennessä mutkassa, toisin kun hän oli tuomaristolle lauantaina kertonut.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ei jäänyt jossittelemaan tuomariston päätöksellä – mutta ei aio myöskään unohtaa itävaltalaistallin protestointi-intoa.

GPfans -sivuston mukaan Wolff lähetti Red Bullille selkeän viestin, kun häneltä kisan jälkeen kysyttiin itävaltalaistallin Mercedekselle heittämästä haasteesta.

– Perjantain protesti oli mielestäni reilua peliä, mutta sunnuntain ei. Säännöt sallivat aiemmin tehdyn päätöksen kääntämisen. Jos löytyy uusia todisteita, se on pakko vain hyväksyä.

– Mutta palatakseni kysymykseesi, hanskat on nyt tiputettu, Wolff latasi.

Perjantaina Red Bull protestoi Mercedeksen uraauurtavaa DAS-systeemiä, jolla kuljettaja voi säätää autonsa rengaskulmaa kesken ajon liikuttamalla rattiaan eteen ja taakse.

Sunnuntain kilpailun lopulla Hamilton putosi toiselta sijalta neljänneksi saatuaan viiden sekunnin aikarangaistuksen kiistanalaisesta osumastaan Red Bullin Alexander Alboniin.

Mercedeksen viikonloppua vaikeuttivat myös tekniset ongelmat vaihdelaatikon sensorien kanssa. Nämä ongelmat Wolff laittoi suurelta osin Red Bull Ringin korkeiden reunakivetysten piikkiin.

– Rata on hieno, mutta jos reunakivetysten päältä ajaa liikaa, voi rikkoa jousituksensa. On siis kuljettajalle ikuisuuskysymys, paljonko haluaa käyttää reunakivetyksiä. He haluavat luonnollisesti mennä mahdollisimman nopeasti, ja silloin ottaa riskin, koska tärinä saattaa rikkoa auton, Wolff selitti.

F1-kausi jatkuu heti ensi viikonloppuna toisella Itävallan Red Bull Ringillä ajettavalla osakilpailulla.