Bottaksen ex-pääsponsori, miljardööri Antti Aarnio-Wihuri ihmetteli F1-kauden avauskisaa: ”Aikamoista räpeltelyä”

Aarnio-Wihuri näkee, että pitkä tauko ja kauden pienempi kisamäärä vaikuttivat suureen keskeytysten määrään.

Pitkäaikainen autourheilun tukija, monialayritys Wihurin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Antti Aarnio-Wihuri kommentoi Ilta-Sanomille sunnuntaina ajettua F1-kauden avauskilpailua.

Vuosi takaperin Suomen kolmanneksi rikkaimmaksi arvioitu Aarnio-Wihuri toimi Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottaksen tärkeimpänä sponsorina parisenkymmentä vuotta, aina vuoden 2019 alkuun asti.

Bottas ajoi sunnuntaina Itävallan GP:n alusta loppuun kilpailun kärkipaikalla.

– Ihan hyvä suoritus. Mutta jos muiden autot olisivat toimineet, niin ei se voitto olisi ollut itsestään selvää. Red Bull, eli pahin kilpakumppani, putosi pelistä omista syistään. Todella kovaa kilpailua ei syntynyt, vaan aika rauhassa sai ajella, Aarnio-Wihuri kommentoi IS:lle kilpailun jälkeen.

Aarnio-Wihuri (vas.) toimi pari vuosikymmentä Valtteri Bottaksen merkittävänä tukijana. Kuva vuodelta 2014 Monzasta.

Kahdella edellisellä kaudella Itävallan GP:n voittanut Red Bull -kuski Max Verstappen joutui keskeyttämään teknisen vian takia jo 11. kierroksella.

Alexander Albonin kisa jäi kesken muutama kierros ennen maalia hänen kolaroitua aiemmin Lewis Hamiltonin kanssa.

Vain 11 autoa selvisi avauskilpailussa ruutulipulle asti, mikä oli myös 80-vuotiaan Aarnio-Wihurin päähavainto Itävallan gp:stä.

– Aikamoista räpeltelyä. Sinänsä varmaan ihan kiva kilpailu televisiokatsojille, hän tuumasi.

Aarnio-Wihuri uskoo, että tulevissa kilpailussa aivan samanlaista määrää draamaa tuskin nähdään.

– Kilpailuja on niin vähän tiedossa, että kaikilla on kiire kerätä pisteitä. Siksi voi olla monenlaista sotkua, mutta eiköhän tämä rauhoitu, kun paineet vähenevät. Luulisin, että ensi viikonlopun kisa on rauhallisempi ja eiköhän tekniikkakin pelaa paremmin.

Bottas (keskellä) pääsi sunnuntaina juhlimaan F1-kauden ensimmäisen kisan voittoa yhdessä toiseksi sijoittuneen Ferrarin Charles Leclercin (oik.) ja kolmanneksi yltäneen McLarenin Lando Norrisin kanssa.

Aarnio-Wihuri oli lisäksi tyytyväinen, etteivät Mercedes-kuskit olleet niin ylivoimaisia kuin etukäteen ennakoitiin.

Hamilton jäi kisan neljänneksi saatuaan aikasakon törmäilystä Albonin kanssa, eikä Bottaskaan missään vaiheessa kunnon karkumatkalle päässyt.

– Onneksi ei mennyt niin kuin mersumiehet etukäteen kehuivat, että he ajavat omassa luokassaan. Kisaan jäi mielenkiintoa ja kivoja tapahtumia, Aarnio-Wihuri totesi.