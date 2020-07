Kaksi huippu-urheilijaa, toimittaja, tuleva avaruustekniikan insinööri... Tällaisia ovat F1-miljonäärien puolisot – kuvat ja rakkaustarinat!

Minttu Räikkönen ja Tiffany Cromwell tunnetaan. Minkälaisia ovat muiden F1-kuskien vaimot ja tyttöystävät?

F1-kausi alkaa vihdoin ja viimein! Ensimmäinen osakilpailu ajetaan Itävallan Spielbergissä sunnuntaina 5. heinäkuuta.

Perinteisesti varikkojen kuvatuimpia vieraita ovat olleet kuskien tyttöystävät ja vaimot, mutta koronapandemian vuoksi kisapaikoilta on pyritty karsimaan kaikki ylimääräiset ihmiset.

Tämä tarkoittanee sitä, että puolisot eivät pääse jännittämään miestensä ajosuorituksia paikan päälle tavalliseen tapaan.

Kannustaa ja tukea voi tietysti onneksi etänäkin.

IS esittelee F1-kuskien puolisot. Joukosta löytyy niin opiskelijoita kuin huippu-urheilijoitakin.

Tiffany Cromwell & Valtteri Bottas, Mercedes

Ensimmäistä F1-maailmanmestaruuttaan jahtaava Valtteri Bottas, 30, seurustelee huippupyöräilijä Tiffany Cromwellin, 31, kanssa. Australialainen Cromwell on urheilu-uransa ohella opiskellut muotialaa. Hän on muun muassa suunnitellut malliston tallinsa sponsorille Rapha-vaatemerkille. Cromwell on kertonut tavoittelevansa paikkaa Tokion olympialaisiin.

Lewis Hamilton, Mercedes

Hallitseva maailmanmestari, brittitähti Lewis Hamilton, 35, ei mediatietojen mukaan ole tällä hetkellä parisuhteessa. Kuusinkertainen maailmanmestari on huhupuheiden perusteella yhdistetty vuosien varrella moniin julkisuudesta tuttuihin naisiin, muun muassa laulaja Rita Oraan ja supertähti Rihannaan. Hamilton oli aiemmin pitkässä parisuhteessa laulaja Nicole Scherzingerin kanssa.

Lewis Hamilton ja laulaja Nicole Scherzinger olivat on-off-suhteessa vuodesta 2007 vuoteen 2015. Kuva joulukuulta 2012.

Hanna Prater & Sebastian Vettel, Ferrari

Nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel, 32, tutustui puolisoonsa Hanna Prateriin jo teini-ikäisenä. Vuosia seurustellut pariskunta avioitui viime kesänä. Heillä on kolme lasta. Hanna Prater ei juurikaan parrasvaloissa paistattele; hänellä ei esimerkiksi ole julkisia sosiaalisen median tilejä. Prater on opiskellut teollista muotoilua ja tehnyt uraa muodin parissa stylistinä ja muotisuunnittelijana.

Sebastian Vettelin vaimo Hanna Prater kuvattuna vuonna 2012 Brasilian GP:n varikolla.

Charlotte Siné & Charles Leclerc, Ferrari

Italialaistallin nuori tähti Charles Leclerc, 22, on seurustellut viime kesästä lähtien monacolaisen Charlotte Sinén kanssa. 20-vuotias Siné opiskelee arkkitehtuuria ja tekee taidetta. Hän on suosittu seurattava Instagramissa; kuvapalvelussa Sinéllä on reilut 90 000 seuraajaa. Sosiaalisen median perusteella nuori nainen viettää aktiivista elämää muun muassa matkustelun merkeissä.

Sinén isä Emmanuel Siné on tunnettu mies Monacossa: hän toimii johtotehtävissä Societe des Bains de Mer -pörssiyrityksessä, joka pyörittää muun muassa Monte Carlon kasinoa ja muita kuuluisia monacolaisia huvittelu- ja viihdepaikkoja.

Charles Leclercin tyttöystävä Charlotte Siné opiskelee arkkitehtuuria. Pariskunta kuvattuna Melbournessa 2019.

Dilara Sanlik & Max Verstappen, Red Bull

Hollantilaistähti Max Verstappen, 22, on seurustellut vuoden 2017 lopusta lähtien Dilara Sanlikin kanssa. Saksalainen Sanlik opiskelee Lontoossa. Hänen on kerrottu olevan kova Bayern Münchenin fani. Sanlik pitää melko matalaa profiilia, ja esimerkiksi hänen Instagram-tilinsä on yksityinen. Aiemmilla kausilla hänet on kuitenkin aika ajoin bongattu F1-varikoilta puolisonsa tukena.

Verstappenin ja Sanlikin on kerrottu tavanneen entisen kilpakuskin ja tätä nykyä Red Bullin neuvonantajana työskentelevän Helmut Markon kautta. Marko on tuntenut Sanlikin vanhemmat jo kauan.

Red Bullin Max Verstappenin tyttöystävä Dilara Sanlik pitää matalaa profiilia.

Verstappen julkaisi viime jouluna yhteiskuvan Instagramissa:

Lily Muni He & Alexander Albon, Red Bull

Brittiläis-thaimaalaisen Alexander Albonin, 24, tyttöystävä Lily Muni He on ammattiurheilija hänkin; Muni, 21, on golfinpelaaja, joka debytoi 2019 ammattilaiskiertue LPGA:lla. Kiinassa syntynyt, mutta yläkouluikäisestä Pohjois-Amerikassa asunut Muni on kiertueen rankingissa sijalla 370. Hän on toistaiseksi golfurallaan tienannut palkintorahoja vajaat 30 000 euroa.

Muni on tehnyt golfuransa ohella mallin töitä ja häntä on tituleerattu myös sosiaalisen median vaikuttajaksi: hänellä on Instagramissa yli 300 000 seuraajaa ja hän tekee erilaisia kaupallisia yhteistöitä. Muni on toiminut esimerkiksi urheilujätti Niken kasvona.

Albon julkaisi kesäkuussa Instagram-tilillään ensimmäisen yhteiskuvan Munin kanssa:

Isabel Hernáez Fúster & Carlos Sainz, McLaren

Carlos Sainzin, 25, tyttöystävä on espanjalainen Isabel Hernáez Fúster. Mediatietojen mukaan Hernáez Fústerilla on tutkinto journalismista. Opintojensa jälkeen hän on tehnyt uraa muodin ja PR:n parissa.

Hernáez Fúster ei julkaise Instagramissa kuvia Sainzin kanssa, mutta kuvat paljastavat hänen seuranneen puolisonsa kisoja usein paikan päällä.

Hernáez Fúster Barcelonassa viime vuonna:

Daniel Ricciardo, Renault

Varikoiden hymypoikana tunnettu Daniel Ricciardo, 31, elelee mediatietojen mukaan sinkkuna. Vuosi sitten hänen huhuttiin seurustelevan australialaismalli Jessica Gomesin kanssa, mutta Ricciardo ampui tuon huhun alas.

Daniel Ricciardon ei tiedetä seurustelevan tällä hetkellä.

Elena Berri & Esteban Ocon, Renault

Ranskalaisen Renault-kuskin Esteban Oconin, 23, puoliso on Torinosta kotoisin oleva Elena Berri. 21-vuotias Berri esittelee Instagramissa itsensä kansainvälisen liiketalouden opiskelijaksi. Pariskunta on seurustellut syksystä 2018.

Ocon ja Berri joulukuussa 2018:

Caterina Masetti Zannini & Pierre Gasly, Alpha Tauri

Ranskalaiskuski Pierre Gasly, 24, seurustelee italialaisen Caterina Masetti Zanninin kanssa. Bolognasta kotoisin oleva Zannini kertoo Instagramissa opiskelevansa ilmailu- ja avaruustekniikka. Hän on siis tuleva insinööri. Nuorella naisella on kuvapalvelussa yli 48 000 seuraajaa, mutta hän pitää tilinsä yksityisenä.

Pierre Gaslyn puoliso Caterina Masetti Zannini opiskelee ilmailu- ja avaruustekniikkaa.

Gasly lähetti puolisolleen syntymäpäiväonnittelut huhtikuussa Instagramissa:

Danil Kvjat, Alpha Tauri

Venäläisen Daniil Kvjatin rakkauselämä nousi otsikoihin kolmisen vuotta sitten, kun hänen uutisoitiin seurustelevan formula ykkösten kolminkertaisen maailmanmestarin Nelson Piquet’n tyttären Kellyn kanssa. Pariskunnan esikoistytär Penelope syntyi viime kesänä, mutta suhde on sittemmin päättynyt. Tällä hetkellä Kvjatin ei tiedetä seurustelevan.

Daniil Kvyat entisen puolisonsa ja Penelope-tyttärensä äidin Kelly Piquet’n kanssa kuvattuna vuonna 2017.

Carola Martinez & Sergio Perez, Racing Point

Meksikolainen Sergio Perez, 30, avioitui Carola Martinezin kanssa kesäkuussa 2018. Pariskunnalla on kaksi lasta; joulukuussa 2017 syntynyt poika Sergio Perez Jr ja syyskuussa 2019 syntynyt tytär Carlota.

Minttu Räikkönen & Kimi Räikkönen, Alfa Romeo

Konkarikuski Kimi Räikkösen, 40, perheeseen kuuluvat vaimo Minttu Räikkönen ja pariskunnan kaksi lasta, viisivuotias Robin ja kolmevuotias Rianna. 33-vuotias Minttu Räikkönen (o.s. Virtanen) työskenteli aiemmin lentoemäntänä. Sittemmin hän on muun muassa suunnitellut malliston Gugguu-lastenvaatemerkille ja toiminut kahvimerkin brändilähettiläänä.

Räikköset avioituivat elokuussa 2016 San Galganon luostarissa Toscanassa. Perhe asuu Sveitsissä.

Kimi, Robin ja Minttu Räikkönen Gugguu-lastenvaatemerkin muotinäytöksessä huhtikuussa 2018.

Marion Jollès Grosjean & Romain Grosjean, Haas

Haasin ranskalaiskuskin Romain Grosjean’n, 34, vaimo Marion Jollès Grosjean on ranskalainen urheilutoimittaja ja tv-juontaja. Jollès Grosjean, 38, on tuttu nimi F1-piireissä, sillä hän on juontanut muun muassa moottoriurheiluohjelmaa Automoto ja toiminut F1-varikkotoimittajana. Hän on juontanut myös jalkapalloon keskittyvää L'Affiche du jour -ohjelmaa.

Grosjeanien perheeseen kuuluu kaksi poikaa ja tytär.

Haas-kuski Romain Grosjeanin vaimo Marion Jollès Grosjean on urheilutoimittaja ja tv-juontaja.

Louise Gjørup Magnussen & Kevin Magnussen, Haas

Tanskalaiskuski Kevin Magnussen, 27, avioitui lokakuussa 2019 pitkäaikaisen tyttöystävänsä Louise Gjørupin kanssa. Louise Gjørup Magnussenin siviilielämästä tai urasta ei löydy juurikaan tietoja. Instagramin perusteella nainen on kuitenkin ollut tuttu näky F1-varikoilla.

Sinkkumiehet

Lewis Hamiltonin, Daniel Ricciardon ja Daniil Kvjatin lisäksi F1-poikamiehiä ovat mediatietojen mukaan McLarenin Lando Norris, 20, Racing Pointin Lance Stroll, 21, Alfa Romeon Antonio Giovinazzi, 26 sekä Williams-kuskit Nicholas Latifi, 25 ja George Russell, 22. Viimeiseksi mainitun Russellin on kerrottu seurustelleen hollantilaisen Seychelle de Vriesin kanssa, mutta on epäselvää, onko pari edelleen yhdessä.