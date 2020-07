Ferrarin toiminta hiertää Mercedeksen tallipomoa Toto Wolffia – antoi kylmiä kommentteja kollegastaan

Toto Wolff ei ole tyytyväinen Ferrarin ja Mattia Binotton salailuun.

Yksi F1-kauden avausviikonlopun kuumista puheenaiheista on ollut Ferrarin huono suorituskyky.

Mercedeksen tallipomo Toto Wolff oli lauantain mediatilaisuudessaan hyvin vaitonainen kilpailijatallistaan. Hän vaikutti kuitenkin ennen kaikkea turhautuneelta kollegaansa.

Kun Wolffilta kysyttiin, mitä hän sanoisi piristääkseen Ferrarin tallipomoa Mattia Binottoa, itävaltalainen vastasi Ferrarin olevan hieno yritys, mutta ettei Wolffilla ole syytä yrittää piristää Binottoa.

Wolffilta myös kysyttiin, mitä mieltä hän oli Ferrarin suorituskyvystä ja siitä, että talli vähätteli mahdollisuuksiaan ennen aika-ajoja.

– He eivät ole puhuneet niin vaan Mattia on puhunut sellaista. En pysty enää kuuntelemaan sitä, Wolff täräytti.

Kaikki Ferrarin moottoreita käyttävät tallit olivat aika-ajoissa hitaampia kuin samalla radalla vuosi sitten, siinä missä muiden tallien suorituskyky on kohentunut. Asia on yhdistetty spekulaatioihin Ferrarin viimevuotisen voimanlähteen laillisuudesta sekä FIA:n tekemään selvitykseen ja Ferrarin kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka yksityiskohdista ei kerrottu julkisuuteen.

– En halua kommentoida asiaa. Siitä on sanottu ihan riittävästi... En halua puhua Ferrarista, Wolff toisteli.

– Kyse on enemmänkin siitä miten asiat on hoidettu, Wolff sanoi viitaten ilmeisesti siihen, ettei Ferrarin myllyihin liittyviä löydöksiä ole paljastettu.

– Kaikki siitä aiheesta on sanottu, sanoi Wolff, joka on vaatinut avoimuutta kattojärjestö FIA:lta ja Ferrarilta.

Wolff ja Red Bullin Christian Horner puhuivat aiheesta perjantaina mm. Autosportin verkkosivuilla. Hornerin mukaan FIA olisi valmis kertomaan löydöksistään julkisuuteen, mutta Ferrari ei ole siihen suostunut.

– On epämiellyttävän kuuloista, että he ovat tulleet yhteisymmärrykseen siitä, oliko auto sääntöjenmukainen. Se panee heti miettimään, mitä tuo yhteisymmärrys pitää sisällään. Meidän mielestämme auto on joko laillinen tai laiton, Horner kommentoi.