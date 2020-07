Valtteri Bottas ylisti Mercedestä upean paalupaikan jälkeen – ”Painimme omassa sarjassamme”

Valtteri Bottas otti paalupaikan Itävallan F1-kisaan.

Hymy jäi uusien protokollien mukaisesti kasvomaskin taakse, mutta Valtteri Bottaksesta välittyi silti onnellisuus Itävallan GP:n aika-ajojen jälkeen.

Ei ihme, sillä Bottas täräytti paalupaikka-ajan kauden avauskisaan.

– Tuntuu tosi hyvältä. Olen kaivannut näitä tunteita ja sitä, kun kädetkin vähän tärisevät aika-ajojen jälkeen ja auto viedään äärirajoille, Bottas myhäili Paul di Restan ratahaastattelussa.

Bottas löi tallitoverinsa Lewis Hamiltonin 0,012 sekunnilla.

Muilla talleilla ei ollut asiaa Mersujen vauhtiin, ja kolmosruudun napannut Max Verstappen jäi Bottaksesta yli puolen sekunnin päähän Red Bull Ringin lyhyellä radalla.

– Olen valmistautunut tähän pitkään. Loistavaa työtä koko tiimiltä. Näyttää siltä, että painimme omassa sarjassamme. Se on todella vaikuttavaa, vaikka tämä olikin vasta kauden ensimmäinen aika-ajo. Kiitos kaikille tallissa. Tämä on uskomaton auto ajaa. Tulos on loistava, mutta huominen ratkaisee.

Paalupaikka on Bottaksen uran 12:s.