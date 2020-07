F1-kausi alkaa poikkeuksellisella tuplakisalla – näin Valtteri Bottas kuvailee kilpailupaikkaa: ”Virheet kostautuvat helposti”

Valtteri Bottas pitää Itävallan GP-radasta.

Formula 1 -kausi starttaa Itävallan Spielbergistä, kun Red Bull Ringillä ajetaan viikonloppuna kauden ensimmäinen GP.

Tämän viikon Itävallan Grand Prix’n lisäksi radalla ajetaan myös kauden toinen osakilpailu. Ensi viikon kisa on nimeltään Steiermarkin GP.

Vuoden 2003 jälkeen kalenterista poistunut silloinen A1 Ring palasi kalenteriin 2014 Red Bullin kunnostamana. Silloin Williamsit valtasivat eturivin Felipe Massan johdolla ja tallin toinen kuljettaja Valtteri Bottas otti kisasta uransa ensimmäisen palkintopallisijan.

Vuonna 2017 haamulähtönsä siivittämänä voittanut Bottas kertoi Ilta-Sanomille, että rata on hänen mielestään yksi kalenterin parhaista.

– Old school -rata. Korkeuseroja on tosi paljon. Lämpötilojen kannalta täällä on usein aika haastavaa. On korkeutta ja isoja jarrutuksia, Bottas kuvaili IS:lle.

– Radalla on tosi siistejä nopeita mutkia. Virheet kostautuvat helposti, sillä monissa paikoissa on hiekkaa ja seinää edessä, jos ajaa ulos. Tosi makea rata. Ohittaminen on vähän haastavaa, mutta muuten tosi siisti, Bottas kommentoi.

Valtteri Bottas kuvattuna Itävallassa viime kesänä.

Formulasirkuksen toisella suomalaiskuskilla Kimi Räikkösellä ei ole Itävallasta voittoja. Toinen hän on ollut 2003 ja 2018, kolmossija tuli 2016. Vuonna 2015 Räikkönen ajautui rajuun starttikolariin, jossa hänen Ferrarinsa ja Fernando Alonson McLaren jäivät tien varteen.

Max Verstappen on ajanut tallinsa kotiradalla kahteen peräkkäiseen voittoon fanaattisen hollantilaisyleisön edessä. Tänä vuonna oranssia yleisömerta ei nähdä, sillä kilpailu ajetaan tyhjille katsomoille. Verstappenin viimevuotinen ykköstila tuli kyseenalaisella ohituksella Charles Leclercistä.