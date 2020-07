Mercedes on totutusti vahvoilla ja sen kuskit Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton kauden kärkisuosikkeja.

IS analysoi Itävallassa alkavan kauden marssijärjestystä. Ennakkosuosikki on selkeä.

Kun talli on voittanut kuudesti peräkkäin niin valmistajien kuin kuljettajienkin maailmanmestaruudet, ei ennakkosuosikista ole epäselvyyttä.

Mercedes on F1-kauden suursuosikki – ja sen johtotähti Lewis Hamilton on taas suurin mestariehdokas, jonka muut yrittävät kammeta pois valtaistuimeltaan.

Valtteri Bottaksen työkalu eli Mercedeksen W11-auto mahdollistaa kamppailun maailmanmestaruudesta, mutta kun samassa tallissa on yksi historian parhaista ellei paras kuljettaja, tehtävä on äärimmäisen vaikea.

Bottas on aiempina vuosina pystynyt joissakin kisoissa lyömään Hamiltonin, mutta hänen on ollut vaikeaa pystyä olemaan britin tasolla viikonlopusta toiseen.

Aiempiin näyttöihin peilaten on perusteltua väittää, että Bottas tarvitsee maailmanmestaruuteen ja Hamiltonin lyömiseen ripauksen samanlaista onnea kuin Nico Rosberg vuonna 2016. Silloin Hamilton kärsi runsaammista teknisistä ongelmista kuin tallitoverinsa.

Mersun kovimmaksi haastajaksi on ennustettu Red Bullia, joka säväytti talvitesteissä. Kaksi ensimmäistä kisaa ajetaan sen kotiradalla Itävallassa, jossa Max Verstappen on ottanut kaksi peräkkäistä voittoa.

Verstappen on tallin selkeä ykköskuski ja saa energiajuomajätiltä täyden tuen mestaruustaistoon. Lupaavan Alexander Albonin tehtävä on soitella toista viulua. Jos kaikki menee nappiin, Verstappen taistelee ensi kertaa urallaan maailmanmestaruudesta.

Ferrarin tilanne on kiinnostava. Sillä on viime vuosina ollut usein jopa nopein auto, mutta tiimin työskentely ja Sebastian Vettel eivät ole olleet Mersun ja Hamiltonin tasolla.

Nyt Vettel on lähtökuopissa ja autokaan ei vaikuta niin potentiaaliselta. Saksalaisen ja hänet viime vuonna lyöneen tallikaverin Charles Leclercin välillä kipinöi viime kaudella. Miten käy nyt, kun Vettel on jo työnnetty puoliksi ulos tallista, Leclercin asema on vahva ja auto saattaa olla alisuorittaja?

Kimi Räikkösen ja Alfa Romeon on tänä vuonna vaikeampi saada pisteitä kuin viime kaudella, jolloin Räikkönen nakutti tasaisesti hyviä tuloksia kauden avauspuolikkaalla.

Käyrä oli jo viime kaudella alaspäin, ja ennusmerkkien perusteella Alfa Romeo on tänä vuonna enemmänkin alempaa kuin ylempää keskikastia. Mercedeksestä paljon vaikutteita ottanut Racing Point, viime vuonna erinomaisesti pärjännyt McLaren ja isoilla resursseilla operoiva Renault ovat Alfa Romeota suurempia suosikkeja pistekamppailussa kärkitallien jälkeen.

Kausi voi olla Räikkösen viimeinen. Tai sitten se ei ole. Teemu Selänteen hengessä ja One more year -tyylillä uraansa monien yllätykseksi venyttänyt nelikymppinen on osoittanut pysyvänsä yhä nuorempien kyydissä. Ratkaisu Alfa Romeolla jatkamisesta lienee pitkälti Räikkösen omissa käsissä.

Myös tallitoveri Antonio Giovinazzin tulevaisuus on pitkälti Räikkösen käsissä, sillä jos italialainen jää taas selvästi suomalaiskonkarin varjoon, hänen uransa kuninkuusluokassa on vaakalaudalla.

F1: avausviikonlopun aika-ajot ajetaan lauantaina kello 16 ja kisa sunnuntaina kello 16.10.