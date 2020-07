Kimi Räikkösen paljastus sai tallikaverin häkeltymään – ”Minusta tuntuu, että tunne on molemminpuolinen”

Antonio Giovinazzilla on mittatikkuna 40-vuotias maailmanmestari Kimi Räikkönen, jonka nopeus vakuuttaa yhä.

F1-kauden avausnäyttämö Itävallan Spielbergin kauniissa maisemissa tuo hymyn Alfa Romeon Antonio Giovinazzin huulille.

Red Bullin 2000-luvulla kunnostama, nykyään Red Bull Ringinä tunnettu entinen Österreichring ja A1 Ring on kisanäyttämö, joka on ollut hyvä Giovinazzille.

– Se on yksi suosikkiradoistani. Kuten sanoitkin, se on ollut minulle hyvä paikka. F3:ssa otin sieltä ensimmäisen voittoni, F2:ssa minulla oli myös loistava viikonloppu ja viime vuonna saavutin ensimmäisen F1-pisteeni.

Giovinazzi on yksi niistä kuljettajista, joiden on erityisen tärkeää onnistua poikkeuksellisella F1-kaudella, joka ajetaan läpi loppuvuoden aikana tiiviillä kalenterilla.

26-vuotiaalla italialaisella ei ole sopimusta ensi kaudesta, ja vaikka hän onkin Ferrarin tukema kuljettaja, oli jatko vaakalaudalla jo viime kaudella ennen syksyn parantuneita otteita.

On toki huomioitava, että kaksi kisaa 2017 ajanut Giovinazzi ajoi viime vuonna ensimmäisen F1-kautensa – ja oli vieläpä ollut kahden vuoden ajan käytännössä ajamatta kilpaa.

– Aika-ajosuorituksiini olin aika tyytyväinen. Jos vertaa Kimiin, joka on tosi nopea kuski ja maailmanmestari, niin olin aina aika lähellä häntä ja joskus edelläkin. Kesätauon aikana keskityin asiaan ja kisat paranivatkin paljon loppukaudesta, kun sain parempia tuloksia ja enemmän pisteitä. Minun täytyy yhä parantaa.

Räikkönen on tallikaverina paitsi hyväksi myös omalla tavallaan pahaksi. Mittatikku oli viime vuoden alussa armoton.

– Viime kauden ensimmäinen puolisko oli aika hankala, kun minulla oli vaikeuksia, mutta Kimi pystyi ottamaan parhaat mahdolliset tulokset autollamme. Ero välillämme oli tosi iso.

– Positiivista on se, että opin häneltä tosi paljon eri juttuja. On kivaa, että jatkamme tallikavereina. Kunnioitan häntä kuskina ja ihmisenä. Minusta tuntuu, että tunne on molemminpuolinen. Teemme kimpassa hyvin töitä.

Räikkönen sanoi aiemmin tänä vuonna, että hänellä on F1-kuskien joukossa kaksi ystävää: Giovinazzi ja Sebastian Vettel.

Valiojoukkoon kuuluminen myhäilyttää Giovinazzia.

– Hah, täytyy rehellisesti sanoa, että se teki minut tosi iloiseksi!

Suomalaiskuljettajat ovat muutenkin erittäin tuttuja Giovinazzille. Simo Puhakan kanssa italialainen ystävystyi jo kartingvuosinaan, Toni Vilanderin kanssa ajettiin yhdessä Le Mans’n kestävyyskisa 2018.

Giovinazzia viisi vuotta vanhempi Puhakka, 31, on yhä kartingammattilainen ja asuu Italiassa, Monacoon muuttaneen Giovinazzin kotimaassa.

– Tein 2011 sopimuksen kartingtalliin, jossa Simo jo ajoi. Olemme siitä asti olleet loistoystäviä. Täytyy sanoa, että tykkään suomalaisista kuskeista. He ovat tosi nopeita ja lisäksi vielä aika hauskoja! Olen törmännyt hienoihin suomalaisiin. Vietän yhä paljon aikaa Simon kanssa. Jos haluan mennä ajamaan kartingia, teen sen usein hänen kanssaan.

Vilander, Giovinazzi ja Pipo Derani olivat GTE Pro -luokan viidensiä legendaarisessa kestävyysajossa kaksi vuotta sitten.

– Tonin kanssa oli hienoa ajaa. Ensinnäkin hänellä oli paljon kokemusta, mikä oli tosi tärkeää. Sain paljon oppia kisaa varten. Se oli suurenmoinen kokemus, Toni on loistokuski ja -tyyppi. Tuloksemmekin oli mielestäni tosi hyvä. Olimme paras Ferrari. Olemme Toninkin kanssa hyviä kavereita, ja häntä on aina hauska nähdä radoilla. Ehkä pääsemme tulevaisuudessa vielä ajamaan jonkin kisan kimpassa.