Tallipäällikön rohkea väite: Red Bull on tänä vuonna parempi kuin pitkiin aikoihin

Christian Horner (oik.) uskoo, että tämä on Red Bullin vuosi.

Christian Horner on tohkeissaan tallinsa valmistautumisesta koronakauteen.

Red Bullin F1-tallissa uskotaan tallin nousevan uudelleen haastamaan Mercedestä ja Ferraria. Brittitallin päällikkö Christian Horner kertoi Motorsport.comille olevansa poikkeuksellisen innoissaan uuden kauden alkamisesta tänä viikonloppuna.

– Tuntuu, että lähdemme kauteen parhaiten valmistautuneena sitten vuoden 2013. Meillä on ollut paras kausien välinen jaksomme ainakin hybridiaikana, Horner kiitteli.

Vuosi 2013 on edellinen kerta, kun Red Bullin kuski on voittanut kuljettajien maailmanmestaruuden. Silloin Sebastian Vettel päätti neljän vuoden mestaruusputkensa vielä kerran juhlahumuun. Sittemmin mestaruuteen on ajettu vain Mersulla.

Hornerin mukaan tallin yhteistyö moottorivalmistaja Hondan kanssa on parantunut. Honda alkoi valmistaa Red Bullille voimanlähteitä viime vuonna.

– Toisena vuonna suhteemme Hondaan tuntuu integroituneemmalta. He ovat nyt osa tiimiä. Olemme innoissamme, että pääsemme kisaamaan, Horner sanoi.

Red Bullin menestysmahdollisuuksia lisää se, että koronakauden kaksi ensimmäistä kisaa ajetaan tänä ja ensi viikonloppuna tallin kotiradalla Itävallan Spielbergissä. Ykköskuski Max Verstappen, 22, on voittanut kaksi edellistä Itävallan gp:tä.

Huipulle nousemisen puolesta puhuu sekin, että Verstappen ajoi toisiksi nopeimman ajan helmikuun testeissä Barcelonassa. Vain Mercedeksen Valtteri Bottas oli vikkelämpi.

Lisäksi Red Bull on ainoa huipputalli, joka on päässyt testaamaan vuoden 2020 autoa korona-aikana. Toisen F1-vuotensa aloittava kakkoskuski Alexander Albon, 24, kurvaili viime viikolla kuvauspäivän aikana 100 kilometriä Silverstonessa. Ferrarin ja Mersun on ollut tyytyminen vuoden 2018 autoilla ajamiseen.

– Oli hyvä saada talli takaisin perusasioiden pariin. Saimme puhallettua pölyt ja hämähäkinseitit pois. Oli hyvä nähdä, että tiimi onnistui jo alle kahden sekunnin varikkopysähdyksessä, Horner kommentoi Silverstonen kokeiluja.

Viime kaudella Red Bull jäi valmistajien MM-sarjassa kolmanneksi Mercedeksen ja Ferrarin taakse. Talli on on miehittänyt saman sijan kolmena vuonna peräkkäin.