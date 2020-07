McLaren koristi uudet F1-autonsa sateenkaaren väreillä – ”Yhtenäisyys, solidaarisuus, toivo”

Brittitalli McLaren julkaisi sosiaalisessa mediassa autojensa värityksen yksityiskohtia.

Formula 1 -talli McLaren on julkaissut uuden värityksen, jota se käyttää kilpa-autoissaan ainakin ensi viikonloppuna ajettavassa kauden avausosakilpailussa.

– Yhtenäisyys, solidaarisuus, toivo. Esittelyssä MCL35-autojemme uudenlainen ilme, joka sisältää We Race As One -sateenkaaren sekä ylpeänä kantamamme End Racism -viestin, McLarenin Instagram-tilillä julistetaan.

We Race As One on F1-organisaation äskettäin lanseeraama kampanja, jonka tavoitteena on kamppailla rasismia ja eriarvoisuutta vastaan.

– Suvaitsemattomuudelle ei ole mitään paikkaa tässä maailmassa, ja olemme sitoutuneet edistämään suurempaa monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia urheilussa ja organisaatiossamme, McLarenin yhdysvaltalainen toimitusjohtaja Zak Brown sanoo F1-tallin nettisivuilla.

Jo aiemmin Mercedes muutti perinteisen hopeanharmaan autonsa värityksen mustaksi osoittaakseen tukensa tasa-arvotyölle ja Black Lives Matter -liikkeelle.

Brittitalli McLaren puolestaan lisäsi oranssiin väriteemaansa sateenkaarivärit, jotka symboloivat etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

McLaren-autoista löytyy alkavalla kaudella sateenkarimerkintöjen lisäksi End Racism -tekstejä.

– Olemme myös yksiselitteisesti F1-organisaation tukena End Racism -sanomassa, jota kuljetamme molemmissa McLarenin kilpa-autoissa Itävallassa. McLaren on aina omaksunut monimuotoisuuden ja osallisuuden kulttuurin, ja tunnustamme tarpeen tehdä enemmän asian edistämiseksi, toimitusjohtaja Brown lausuu.

Formulakansan odotus päättyy tänä viikonloppuna, kun Itävallan Spielbergissä ajetaan F1:n vuoden 2020 ensimmäinen osakilpailu.