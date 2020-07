Niki Juusela juuttui lähtöruutuun – koronauhka pitää F1:n suosikkiselostajan etätöissä: ”Moottorit käyntiin ja mies selostuskoppiin”

–Saamme olla ylpeitä siitä, että kaksi sinivalkoista kuljettajaa on mukana kuninkuusluokassa, Juusela iloitsee Valtteri Bottaksen (vas. yläkuva) ja Kimi Räikkösen suhteen.

Formulaselostaja Niki Juuselan äänestä huokuu helpotus ja innostus siitä, että kausi vihdoin käynnistyy.

Vihdoinkin! F1-kausi päästään pitkän odotuksen jälkeen käynnistämään viikonloppuna Itävallassa.

Suomen virallinen formulaääni, C Moren selostaja Niki Juusela ei piilottele intoaan.

– Kevät on ollut täynnä epävarmuutta ja odottelua, joten nyt kun homma taas alkaa, mieli on innostunut kuin pikkupojalla. Pääsen tekemään työtä, jota rakastan, ja uskon, että tässä mielessä niin kuljettajat, tiimit kuin mediaporukkakin ovat samassa veneessä. On upeaa, että kausi saadaan käyntiin, Juusela iloitsee.

Juusela kertoo havahtuneensa alkukesän aikana vapaa-ajan lisääntymiseen. Kun kalenteria normaalisti rytmittäneet kisaviikonloput ovat olleet tyhjillään, on miehellä ollut pitkästä aikaa tilaisuus nauttia Suomen suvesta.

– Olen pitänyt lomia pois, ja elänyt muutenkin vähän enemmän niin sanottua normaalin ihmisen elämää hienoista keleistä nauttien. Mutta formuloita ei ole kuitenkaan unohdettu, ja olemme tehneet poikkeusaikana C Morelle muun muassa vanhoja nostalgiakisoja.

Kaudesta 2017 formulaselostajana toiminutta Juuselaa tai C Moren formulatiimiä ei kuitenkaan nähdä Spielbergin radan varikolla tai selostuskopissa.

Koronarajoitusten takia kilpailut ajetaan ainakin kesän puolella tyhjille katsomoille ja tallihenkilökuntia koskevat tiukat rajoitukset kontaktien välttämisestä.

– Alustavasti on sovittu, että ainakin ensimmäiset kahdeksan kilpailua tehdään Pasilasta etänä. Kauden alkuvaiheessa paikan päällä on vain muutama iso tv-yhtiö, ja heidänkin toimintaansa esimerkiksi varikkoalueella on rajoitettu.

Lähetyksen selostaminen Suomesta on Juuselalle tuttua puuhaa, sillä normaalioloissakin iso osa kauden kilpailuista selostetaan Pasilasta.

– Täytyy olla iloinen, että kausi päästään ylipäätään aloittamaan, eikä murehtia sitä, vaikka heti ei paikan päällä ollakaan. Toivotaan, että tautitilanteen osalta kaikki sujuu hyvin, ja ihmiset saavat taas nähdäkseen live-urheilua.

Juuselan mukaan tuotantoyhtiö on luvannut, että vaikka C More suomalaistiimi ei olekaan edustettuna paikan päällä, välitetään Valtteri Bottaksen ja Kimi Räikkösen tunnelmia sekä haastatteluja kotisohville.

– Kun koko porukkamme on nyt yhdessä Pasilassa, pyrimme tietysti tekemään entistä mielenkiintoisempaa lähetystä, ja tarjoamaan katselijoille erilaisia näkökulmia hyvällä fiiliksellä. Luottoni tiimiimme on kova, joten ei muuta kuin moottorit käyntiin ja mies selostuskoppiin, Juusela naurahtaa.

Juusela uskoo, etteivät poikkeusolot ja pitkä tauko juuri näy radalla, kun taas ryhdytään ajamaan kilpaa.

– Isossa kuvassa ajaminen ei muutu, vaikka ympärillä onkin tapahtunut paljon asioita, ja maailma näyttää vähän erilaiselta.

Juuselan mukaan poikkeusoloista johtuvalla kilpailukalenterin uudistamisella saattaa olla tiettyjä vaikutuksia.

– Kalenteriin on tullut tuplaviikonloppuja, jolloin samalla radalla ajetaan kaksi kilpailua peräkkäin. Esimerkiksi Red Bull saattaa hyötyä siitä, että kaksi ensimmäistä kisaa ajetaan heidän ”kotiradallaan” Itävallassa. Itse en ihan lämpene tälle systeemille, mielestäni urheilullisuus hiukan kärsii, ja tietyt tallit pystyvät repimään asetelmasta kilpailuetua.

Juusela uskoo, että myllerrysten jälkeenkin eturivistä löytyvät tutut värit.

– Mercedes kulkee kovaa ja Red Bull on hyvin lähellä ainakin tietyissä kisoissa. Mustana hevosena voidaan pitää Racing Pointia, vaikka heidän hyvät suorituksensa eivät olisikaan enää mikään yllätys.

Juusela muistuttaa, että sarjassa ajaa edelleen myös kaksi suomalaista.

– Saamme olla ylpeitä siitä, että kaksi sinivalkoista kuljettajaa on mukana kuninkuusluokassa. On mielenkiintoista nähdä, mihin Kimin ja Valtterin vauhti riittää.