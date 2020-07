13-vuotias Ekaterina törmäsi yllättäen Kimi Räikköseen – ymmärsi yhden asian ”Jäämiehen” persoonasta

13-vuotias kartinglupaus tapasi Kimi Räikkösen kartingradalla.

Alfa Romeolla ajava F1-tähti Kimi Räikkönen tunnetaan lyhyistä kommenteistaan ja jähmeästä persoonastaan. Samat ominaisuudet ovat ihastuttaneet faneja jo vuosikausia: ”Jäämies” on vuodesta toiseen yksi formulasirkuksen suosituimpia kuskeja.

Nuori sveitsiläinen kartinglupaus Ekaterina Lüscher, 13, kertoo paljon huomiota saaneessa Instagram-postauksessaan kohtaamisestaan Räikkösen, 40, kanssa.

Lüscher törmäsi suomalaiseen Sveitsissä sijaitsevalla Kart-Bahn-Wohlenin moottoriradalla. Räikkönen asuu perheineen Sveitsin Baarissa, noin 30 kilometrin päässä radasta.

Uraa moottoriurheilun parista tavoitteleva Lüscher kertoi Räikkösen kanssa käymästään juttuhetkestä. Hän myös ymmärsi, ettei ”Jäämiehen” julkinen persona välttämättä vastaa todellisuutta.

– Katsokaa, kenet löysin radalta! Se on itse Jäämies Kimi Räikkönen. Meillä oli mukava juttutuokio ja ymmärsin, että hän on todella mukava ja maanläheinen kaveri, Lüscher kirjoitti.

– Keskustelimme eri radoista ja tulevaisuudesta. Toivon hänelle paljon onnea tulevaan, ja samoin tietysti hänen perheelleen.

Kommenteissa Räikkönen saa muiltakin Instagramin käyttäjiltä kehuja.

Lüscher julkaisi Räikkösen kanssa otetun yhteiskuvan. Kuvan taustalla vilahtaa Räikkösen Robin-poika. Viisivuotiaan Robinin tiedetään jo aloittaneen kartingin ajamisen.

– Sanon hänelle vain, että on varovainen eikä tee mitään hulluuksia. En kerro hänelle, minne ajaa tai ota kierrosaikoja. Kyse on siitä, että hän nauttii. Jos hän ajaa yhden kierroksen ja sanoo, ettei halua tehdä sitä enempää, menemme kotiin. Se on hyvä harrastus, Räikkönen kertoi poikansa harrastuksesta kesäkuussa F1-sarjan verkkosivuilla.

F1-kausi on alkamassa vihdoin ja viimein viikonloppuna. Itävallan Spielbergissä pärähtää käyntiin pitkään odotettu formulasirkus 2020.