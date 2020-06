F1-pomo tiukkana ennennäkemättömistä järjestelysistä: ”Todella armeijahenkinen lähestymistapa”

Itävallan Spielbergin alppimaisemiin rakentuu seuraavien kahden viikon ajaksi alue, jossa toimitaan armeijahenkisen kurin ja järjestyksen mukaisesti.

Tiukka suhtautuminen on välttämätöntä, jottei perjantaina alkava formula ykkösten kausi kuihtuisi heti alkuunsa.

Red Bull Ringin radan kilpailualuetta on ehditty kuvailla omaksi linnoituksekseen.

Kaikki rata-alueelle tulevat testataan koronaviruksen varalta. Katsojia paikalle ei sallita ollenkaan, ja median määrää on rajoitettu huomattavasti.

Rata-alueella tulee noudattaa kahden metrin turvavälejä. Maskit tai visiirit ovat kaikille pakolliset.

F1-pomo Ross Brawnin mukaan tiukat säännöt ovat alkuun välttämättömiä.

– Me koemme ja opimme uutta joka kisasta. Tämä on formuloiden lähestymistapa, ja se on todella armeijahenkinen, Brawn sanoi.

– Tämä sopii mielestäni kulttuuriimme hyvin. Meidän filosofiamme on käydä läpi kaikki skenaariot ja mukautua. Meillä on vaihtoehdot a, b ja c, Brawn kuvaili luottamustaan kisaviikonlopun läpivientiin.

F1-kausi alkaa perjantaina Itävallan gp:n harjoituksilla. Kauden avauskilpailu ajetaan sunnuntaina. Itävallassa kilpaillaan toistamiseen 10.–12. heinäkuuta.